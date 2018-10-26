5市長候選人暢談政見 王不見王

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中國時報
／台南報導

台南市不動產開發商業同業公會舉辦的台南市長候選人城市論壇25日在桂田中信酒店展開，除了陳永和未出席，5位候選人皆到場，面對建築、企業界的問題，闡述城市發展的政策。

台南市不動產開發商業同業公會祕書長許治中表示，台南市在縣市合併後號稱6都之一，卻未朝國際化都市發展，交通建設發展甚至比新竹還差，趁這次選舉前，請候選人說明城市發展政策，提供與會的建築、企業界代表參考。

5位市長候選人是採先後到場，演講完後未逗留即離場，並無交集，對於此一論壇可向企業界說明政策方針，都認為是不錯的平台。

許忠信以自己的德國經驗表示，可到德國招商，台灣的智慧財產做的比大陸好，讓德國中小企業跟台灣中小企業合作，在台灣投資生產，共同開發亞洲市場。

林義豐身為建築業者，認為政府應該成立招商局，到國外招商並成立單一窗口，讓建築業辦理各種法規時程序簡化，更方便。

高思博認為城市發展要保留舊城區的文化與歷史，在另設現代化的新都心，在新都心區域放寬容積率，規畫人口往新都心區域移動，對外可向大陸招商。

蘇煥智提到台南未因為升格直轄市，拉近城鄉差距，還成為加快人口老化的城市，他提到畫設自由經濟貿易區，投資單一窗口制度化，台南房地產價格6都最低，反而是招商優勢，可設計專責機構推動農村社區土地更新。

黃偉哲以治水、交通與城市發展作為3項主軸，治水為疏導與防堵要因地制宜，新建工業區須有自身的蓄洪空間；台南市很多舊街道的拓建恐怕是「穿著古裝改古裝」問題，改建過程必遭到居民、文史工作者的對抗，未來增闢道路與停車空間立體化需一起進行。

(中國時報)

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