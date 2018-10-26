屏縣議長賄選案 8前現任議員須入獄

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中國時報
／綜合報導

屏東縣議長4年前選舉，議員王志豐、潘裕隆、顏金成、潘政治、李冀香、陳美瓊、陳昭忠及歸曉惠集體收賄，最高法院25日依違反選罷法，分別判刑3年2月至4年不等確定。這6名現任及2名前任議員都須入獄，檢方已啟動防逃機制。

獲悉判決結果，國民黨屏東縣議員陳美瓊喊冤說，在不詳的時間、地點，連指控收賄的金額也不明確，竟就將她羅織入罪，尤其在選前最後關頭宣判，根本是司法奧步，對此相當不服；另潘裕隆、李冀香都以沒有接獲消息，低調不願回應。

判決指出，王志豐及潘裕隆與周典論等人在2014年當選議員，王、潘因支持周典論選議長，於是招待其他議員到台中住宿同一飯店並集體活動，招待免費食宿等不正當利益及發放賄選，在同年12月25日議長投票時支持周。

王志豐並在所住宿的酒店，發放每位議員1萬8000元賄款供其自行結算酒店住宿費用，李冀香、許天賜、顏金成、潘政治、陳昭忠，並接受安排採購參加議員就職及議長投票當天所著服飾，費用全部都由王支付。

檢方起訴後，議長周典論一、二審獲判無罪，檢方未上訴已確定。議員王志豐等6名現任議員及去職的議員陳昭忠及歸曉惠，二審分被判處3年2月至4年不等刑期，並遭宣告褫奪公權2到4年，許天賜死亡獲判不受理，最高法院昨維持二審判決，將王志豐等8名議員判囚確定。

(中國時報)

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