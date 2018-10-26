饒公布農業政策 劉督促台鐵檢討

2018年10月26日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪，在追思會上向罹難者哀悼。（莊哲權攝）

國民黨台東縣長候選人饒慶鈴25日公布「農業創富政策」，強調要透過建立台東品牌以及重新打開被民進黨關閉的兩岸通路，幫農民賺大錢；民進黨台東縣長候選人劉櫂豪則針對普悠瑪號事故表示將督促台鐵檢討行車安全行控機制，也對罹難者致哀。

饒慶鈴認為品牌是評斷商品的首要準則，她要讓來自台東農產品品牌化、且由縣府做把關、認證，並結合觀光發展休閒農業，提高能見度。

另外，也要透過輔導業者建立電子商務平台以及流通管理機制，並搭配全新產銷雲端的大數據平台，讓業者能夠利用分析，創造更多銷售機會。

針對產銷失衡問題，饒慶鈴說會做好超量種植預警與輔導改種機制，並引導農民辦理農作物種植申報登記與建立農情資料庫，以精準掌握作物種植品項、生產面積與數量。

另一方面，劉櫂豪針對普悠瑪號事件表示，希望行政院盡速完成第3方公正單位的事故調查，釐清肇事責任，並且督促台鐵局檢討行車安全的行控機制，確保台鐵局營運安全無虞。

劉櫂豪說，目前事故責任的釐清，已由宜蘭地檢署偵辦中，希望各界能靜候司法的調查與判決，釐清事故原因後，除依法懲處外，行政院應加強鐵路安全的監理，確保東部運輸安全無虞，這是政府應有的責任與作為。

(中國時報)