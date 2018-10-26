只差供電未完工 白沙橋月底通車

白沙一號橋為單跨鋼拱橋，長110公尺、寬9.5公尺。（張祈攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

波折不斷的台8線白沙橋路段，歷經多次嚴重崩坍，3年前公路總局決定「棄路改道」，在180.84公里處另闢2座橋樑及1座隧道，新開的白沙橋路段全長560公尺，公路總局第四養護工程處太魯閣工務段長張宇博說，只差供電系統設置完畢，預計10月底通車。

舊白沙橋路段為在山邊，因岩盤脆弱2013年發生2起大規模坍方，舊白沙橋遭淹埋，修補進度趕不上崩塌速度，經公路總局評估後，在2015年啟動「白沙橋災害路段復建工程」斥資3.3億元，改線至立霧溪對岸，貫穿山頭後，兩側分別以1號橋「單跨鋼拱橋」、2號橋「背拉單跨斜張橋」連接兩岸，新路線也比原路線減少約1公里路程。

施工範圍橫跨兩處河岸，曾遇颱風、落石及地震等天災攪局，還曾因溪水暴漲沖毀工程用吊車，損失慘重，通車時間一延再延，終於有望在今年月底通車，白沙1號橋長約110公尺、白沙2號橋長為97.6公尺，橋寬皆為9.5公尺，單孔隧道全長172.4公尺，新路線全長約560公尺。

張宇博指出，土木結構皆完工，目前僅剩供電系統設置，預計本月底正式通車，新白沙橋路段通車後，台8線正式改線，新路段將從180.84公里處為起點至181.4公里處，舊路段則進行封閉，因太管處、林務局無接管意願，之後依程序歸還給國有財產署。

(中國時報)

饒公布農業政策 劉督促台鐵檢討 綁賄三合一 新港1樁腳收押

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。