只差供電未完工 白沙橋月底通車

2018年10月26日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

波折不斷的台8線白沙橋路段，歷經多次嚴重崩坍，3年前公路總局決定「棄路改道」，在180.84公里處另闢2座橋樑及1座隧道，新開的白沙橋路段全長560公尺，公路總局第四養護工程處太魯閣工務段長張宇博說，只差供電系統設置完畢，預計10月底通車。

舊白沙橋路段為在山邊，因岩盤脆弱2013年發生2起大規模坍方，舊白沙橋遭淹埋，修補進度趕不上崩塌速度，經公路總局評估後，在2015年啟動「白沙橋災害路段復建工程」斥資3.3億元，改線至立霧溪對岸，貫穿山頭後，兩側分別以1號橋「單跨鋼拱橋」、2號橋「背拉單跨斜張橋」連接兩岸，新路線也比原路線減少約1公里路程。

施工範圍橫跨兩處河岸，曾遇颱風、落石及地震等天災攪局，還曾因溪水暴漲沖毀工程用吊車，損失慘重，通車時間一延再延，終於有望在今年月底通車，白沙1號橋長約110公尺、白沙2號橋長為97.6公尺，橋寬皆為9.5公尺，單孔隧道全長172.4公尺，新路線全長約560公尺。

張宇博指出，土木結構皆完工，目前僅剩供電系統設置，預計本月底正式通車，新白沙橋路段通車後，台8線正式改線，新路段將從180.84公里處為起點至181.4公里處，舊路段則進行封閉，因太管處、林務局無接管意願，之後依程序歸還給國有財產署。

(中國時報)