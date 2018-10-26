綁賄三合一 新港1樁腳收押

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中國時報
／嘉市報導

嘉義縣新港鄉某特定議員候選人的樁腳涉嫌以2000元買3票，綁賄議員、鄉民代表、村長等3名候選人，嘉義檢警調帶回30餘人調查，查扣賄款現金1萬6000元，何姓樁腳涉嫌重大、有串供之虞，檢方25日向地院聲押何男獲准。

嘉義地檢署檢察官葉美菁24日指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊、刑事警察局中部打擊犯罪中心偵6大隊、嘉義縣調查站帶回包括何姓樁腳及選民共30餘人。

檢警調調查，何姓樁腳於今年10月間，同時以每票1000元、500元、500元，要求選民投票支持某縣議員候選人、某鄉民代表候選人、某村長候選人，但何嫌否認賄選。此為嘉義地檢署查到首樁三合一買票。

嘉義地方法院表示，何姓樁腳雖然否認犯行，但證人指述明確，涉賄現金已交出，警方查扣，足認何姓樁腳涉嫌重大，為避免被告交保後與相關證人串供，故裁定羈押禁見。

嘉義縣市五合一選舉戰況激烈，賄聲賄影傳聞甚囂塵上，檢警調查賄也馬不停蹄，目前查獲涉嫌違反選罷法的賄選案共14件，另外，掌握選他案近200件、選偵30餘件。

宣導反賄選也是緊鑼密鼓，嘉義地檢署首次將反賄列車開進軍中，25日下午由主任檢察官郭志明率「反賄兵團」到陸軍234旅中庄營區，表演詼諧逗趣的行動劇，郭志明化身「郭教官」，向200位官兵弟兄宣導反賄查賄。

(中國時報)

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