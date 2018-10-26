二綠尬一藍 潮州鎮長選情緊繃

2018年10月26日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

年底潮州鎮長選舉三強鼎立，由民進黨籍蔡恭泰、國民黨籍周品全及無黨籍潘素霞競爭。潘素霞在民進黨初選敗給蔡恭泰後脫黨參選，地方人士分析，以往潮州鎮長選前幾乎都已能判高下，這次三人實力相當，不到最後一刻很難確定，選情異常激烈。

潘素霞為現任鎮民代表及前鎮公所祕書，在民進黨初選時對上立委蘇震清服務處執行長蔡恭泰，落敗後認為初選疑雲重重，廢票高達1/3，她「被做掉了」，因此決定脫黨參選。國民黨一直都未推出人馬，直到登記前才確定由前鎮代周品全出線。

蔡恭泰雖有民進黨提名優勢，並獲得現任鎮長洪明江力挺，但他不是潮州人，也未曾在潮州選舉過，唯一關係僅是替立委蘇震清在潮州服務，此次直接挑戰鎮長大位讓部分鎮民不服，「空降」之說不斷。

潘素霞在地方經營多年，人脈頗廣，本屆鎮代選舉在所有候選人中拿到最高票，年底選舉雖無政黨奧援，實力仍不可小覷。周品全目前已和鎮內多名藍營縣議員候選人結盟，希望發揮一加一大於二的戰力，相互拉抬。

地方人士指出，潮州基本盤雖然綠大於藍，但國民黨最少能掌握3成選票，面對二綠一藍的選情，團結的藍面對分裂的綠不是沒有一搏的空間。因為三人實力和氣勢相當，這也是近幾次鎮長選舉最激烈的一次。

(中國時報)