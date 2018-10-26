溫泉水費漲 北投人嘆泡不起

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中國時報
／台北報導

北投地區溫泉水費從每度10.5元，去年大幅調漲到21元，不少住戶大喊吃不消，紛紛申請停管。市議員何志偉、議員候選人鍾佩玲不滿說，北投區每年上繳溫泉水費高達4400萬，回饋卻不符民眾需求，要求提撥一定比例專款專用，讓民眾有免費泡湯額度，「取之北投、用之北投！」

北投使用溫泉住戶原只需繳每度1.5元水費、9元使用費，合計10.5元，去年起調為每度21元。以家戶為例，申請最小12mm管線口徑，每天水量約10噸，每月就要6300元水費，負擔相當沉重，不少居民「泡不起」，只能廢掉管線。

鍾佩玲指出，過去北投地區每年約繳交3500萬溫泉水費給市府，調漲水費後，每年上繳4372萬元，這些錢多用於基礎建設、管線維護，卻無實際回饋到市民身上，她認為應設立專款專用回饋機制，提供北投居民一定額度免費泡湯，另規劃北投溫泉旅遊套票，增加觀光誘因。

對此，產發局副局長王三中表示，每年有將溫泉水費用於公共建設維護、觀光行銷，依中央溫泉法規定，這筆經費不能直接用於發放回饋金，會後會把地方意見提到府內會議討論，努力讓建設更符合民眾需求。

北水處專員張本慶則說，過去北水處都是虧損經營，調到23元才能達到損益平衡，調漲水費時有提供配套措施，過去溫泉都是24小時供應，現在住戶可選擇分時段供水，水費反而會比原先低。

(中國時報)

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