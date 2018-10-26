虎尾體育場下設滯洪池 居民反對

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中國時報
／雲林報導

雲林縣長候選人、立委張麗善25日針對虎尾體育場下設滯洪池案，邀請營建署官員等聽取民意，居民遞交陳情書反對興建，要求另外選址。縣水利處長許宏博強調，滯洪池未必要設在低處，該設施雨天暫儲水，晴天排乾，居民的憂慮點都被排除了，尚未定案，會再溝通。

虎尾鎮長候選人丁學忠和陳威成等都來關心，居民並遞交連署陳情書給營建署長吳欣修。

李姓退休技師指出，運動場一旦開挖，會影響毗連的虎尾農工學生上體育課，居民也無法運動，此處是虎尾高點，不適合做滯洪池，建議做在農博公園。

蔡姓退休教官說，體育場附近從未淹過水，而且因有抽水系統不怕瞬間大水，就怕排不出去，希望不要建了變成嫌惡設施。

丁學忠提議另覓台糖或水利地做。陳威成則建議把體育場及大崙腳公園擴大為中央公園。

許宏博指出，目前正在設計，還未決定怎麼做，而且大家說得很對，不怕下大雨，就怕水排不出去，所以再高也會淹，例如大成區就比體育場高約1米仍會淹，自從做了滯洪池就不淹了，此案構想是要先把水暫時儲放，讓水不會一直湧到下游，造成大淹水，而且下雨才儲水，晴天不會有水，會定期消毒。

吳欣修說，雲林縣府在構思此案時做了很周全的考量，包括急降雨的承載力、用地取得等，會請縣府更深入和居民溝通。張麗善要求得讓居民完全了解支持才能興建，在此之前不能動工，否則就另覓他處。

縣新聞處長張凱傑指出，該案在2011年馬政府時代就規畫，係為解決虎尾市區水患，地下化是對居民影響最低的工法，且會整體翻新體育場，提供更好的運動環境，該案已將居民反映納入。

(中國時報)

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