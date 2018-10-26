丁守中：兩岸融冰 北市扮火車頭

國民黨台北市長候選人丁守中專訪進一步承諾，如果當選市長，台北市將扮演台灣領頭羊。 （張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲喊出兩岸一家親，但國民黨台北市長候選人丁守中接受本報專訪時直言，這番說法並沒有更進一步的引申與具體內容，因此，他進一步承諾，如果當選市長，台北市將扮演台灣領頭羊，與大陸建立制度性、可長可久的交流模式，藉北市府突破兩岸僵局，做目前中央政府做不到的事，成為兩岸融冰的火車頭。

他透露，包括在市府內成立專責機構、辦理多城論壇、建置產業合作平台等，都是上任後要推動的工作。

批柯投機 變來變去

丁守中表示，兩岸一家親是在文化、血緣、族群上，政治體制和經濟仍要「親兄弟明算帳」，而他認為，柯文哲講兩岸一家親只是為了讓雙城論壇繼續辦下去，實際上並沒有更深的引申，也沒有實質具體的突破，甚至，柯還曾為了兩岸一家親道歉，並拜訪台獨教父、前總統李登輝，可見其態度變來變去，「基本上就是投機」。

成立兩岸專責機構

丁守中直言，台北市本來就應該扮演台灣的領頭羊，而作為首都市長，在當前兩岸陷入僵局的狀況下，其實是有格局能夠加以突破的。他進一步說明，兩岸之間「合則兩利」，北市府可以調整現有組織架構，將原本諮詢性質的大陸工作小組，改為成立專責機構「兩岸事務委員會」，保障台商在大陸投資的權益，同時也保護來台陸資、陸商、陸生、陸配，扮演雙邊溝通協調角色。

丁守中強調，自己過去的政壇、求學經歷，絕對比柯文哲台大醫院加護病房的經驗更能夠在兩岸議題上著力，他也認為，首都市長對於兩岸目前「已讀不回」關係的突破、化解，扮演至關重要角色，中央民進黨政府做不到的，「我都可以做到。」

(中國時報)

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