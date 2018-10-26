菜市場金馬獎 新北奪四冠

素有「菜市場金馬獎」之稱的「經濟部品牌市集、優良市集及樂活名攤評核」，25日公布獲獎名單，瑞芳美食廣場的攤位全數獲得星級認證。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

素有「菜市場金馬獎」之稱的經濟部品牌市集、優良市集及樂活名攤評核，25日公布獲獎名單，新北市獲得星級認證總數達1671顆星冠居全國，另在品牌市集認證、4星認證、樂活名攤最高榮譽5星認證數，皆為全國最多，摘下四冠王。

牛魔王 提升軟體實力

新北市市場處指出，今年共有3個市場取得品牌市集認證，其中，瑞芳美食廣場以打造國際觀光美食市場為主題，除集結多元美食，並設置中、英、日、韓等多國語言指標及特色菜單，打造國際友善市場，今年更成為全國首例，攤位百分百獲得星級認證市場。

永安市場則以體貼消費者的購物環境、建立社區連結等，打造社區友善市場；興仁花園夜市則打造優質環保夜市、強調社會責任，雙雙獲得評審的青睞獲得品牌市集認證。

今年首度頒發的樂活名攤最高榮譽5星認證項目，新北有6攤樂活名攤獲得認證。獲得5星認證的瑞芳美食廣場牛魔王中華麵食老闆林健華表示，2017年加入攤位改造計畫後，大幅度打造整體攤位意象，今年更努力提升軟體面實力，包含提供行動支付、經營粉絲專頁、重視食品衛生等，希望給顧客最好的品質。

阿見師 塑造品牌形象

同樣獲得5星認證的永安市場阿見師ㄟ鹹水雞老闆魏見致說，今年兒子魏嘉誠進到市場工作行列，父子想法結合，除了加強軟體行銷外，也打造更具品牌形象的攤位，希望能把薪火相傳的美味讓更多人享用。

新北市市場處長謝俊隆表示，今年導入食品安全衛生等軟體面能力，積極輔導攤商建立消費者友善觀念，讓攤商願意自主提升，才能使今年度新北市傳統市場在中央的評鑑中獲得如此佳績。

(中國時報)

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