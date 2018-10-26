太平頭汴坑 恐成開心農場第二

台中市議員李麗華（左一）呼籲市府選舉擺一邊，全面防疫，也向民眾宣導清除孳生源。（馮惠宜攝）

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中國時報
／台中報導

台中市登革熱疫情再起，太平區頭汴坑恐成開心農場第二！太平區繼出現有患者疑似感染出血性登革熱，地方傳出頭汴坑已有8例疑似病例，2人確診，另6例送疾管署再一步檢驗中。市議員李麗華呼籲選舉放一邊，防疫最重要；另名市議員候選人黃文生則盼加強環境消毒。

勤益里長 現出血症狀

在上波登革熱疫情中，太平坪林里曾淪為熱區，近日勤益里長馮耀祖因配合衛生局噴藥感染登革熱，住院後更出現紅疹、痰中有血絲症狀，且合併血小板低下，疑似出血性登革熱症狀，台中市衛生局正積極了解病況，至於是否為致死率相當高的出血性登革熱？需防疫醫師專業判斷。

太平區盛傳頭汴坑山區出現多起群聚感染，其中1名感染者勤益里里長馮耀祖，日前協助衛生局進行環境消毒時，疑似被病媒蚊叮咬而感染登革熱，近日甚至出現紅疹、痰中有血及血小板低下等症狀，如確診為出血性登革熱，將是中市首例。

防疫為先 選舉放一邊

衛生局表示，已對出現疫情疑慮的果園進行噴藥防治，這波群聚感染中，確診2例、疑似6例，均非頭汴里民，但都有在頭汴坑果園活動史，其中1人住在坪林里、1人住勤益里，另6人是否確診有待疾管署進一步檢驗。

李麗華呼籲，選舉放一邊，防疫最重，她帶著志工進行宣導，呼籲全面清除孳生源。身為農會代表的黃文生也指出，太平頭汴農民很多，因環境極易感染登革熱，強烈要求市府全面消毒。

(中國時報)

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