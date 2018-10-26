酸目前施政 吃芝麻掉燒餅

2018年10月26日 04:11 中國時報 張潼 、 朱真楷 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

選戰倒數1個月，各家媒體民調均顯示現任市長柯文哲無論支持度、勝選看好度都居第一，藍綠候選人丁守中及姚文智則分居二、三名。不過，丁守中對自己的選情更有信心，他表示，目前與柯的支持度在誤差範圍內，逼得很緊，可以說是膠著狀態，最後結果應是在「小贏小輸」之間。至於另一名候選人姚文智，丁守中直言「選假的」。

丁指出，蔡英文總統基本上就是在幫柯文哲，至今雙方還是有暗盤合作，包括柯連一個吳音寧都換不掉、不願意以北市府名義替年金改革聲請釋憲，可見沒有在扮演監督制衡中央的作用；民進黨方面，連姚文智自己都質疑小英批評柯的力道不夠，整個黨對姚的輔選也不像外縣市那樣動員力挺，「我們久於選舉，都看得清清楚楚！」

對此，丁守中直言，柯文哲是「唯一的對手」。丁守中直指柯文哲的市政表現是「吃芝麻掉燒餅」，沒有使命感和執行力，他列舉柯4年任內，建照年發200張，以這樣的速度台北市都市更新300年都沒辦法完成，甚至柯家對面的東門市場老舊窳陋，改建至今沒下文；說要4年完成2萬戶公宅、環南市場改建要在首任完工、2個月解決內湖交通問題，全都跳票。

那麼，如何在最後1個月「逆轉勝」贏過柯文哲？丁守中強調，自己從頭到尾都不是「佛系選舉」，而是在貧乏資源下努力衝50％得票率；柯文哲雖然擁有高聲量，但是負評也大、希望換市長的人超過一半，加上其施政滿意度從沒超過46％，以前陳水扁拿到78％都沒連任成功，選民很有智慧，一定會感受到。

(中國時報)