2018年10月26日 04:11 中國時報 陳建仲

一度停辦的「北京香山論壇」，今年復會後，包括中國大陸全國人大委員長栗戰書、國防部長魏鳳和等，破天荒當著媒體前輪番駁斥美國近來發動貿易戰、副總統彭斯的演講、南海爭議及美艦航行台灣海峽等美中爭議熱點，一次性發表強勢回擊。北京此舉不僅是為11月G20「川習會」畫出底線，也是對美方逐漸升高運用台灣議題敲打中方的強硬表態，更是對綠營在九合一選舉中可能操作的涉獨訴求提出警告。「川習會」如果無法遏制美中對抗升高，兩岸情勢將危如累卵。

「香山論壇」在2017年曾因中國軍事科學院重組、中共19大前夕軍方高層改組而停辦，但去年美國國防部長馬提斯在「香格里拉對話」會中，大談美國將基於《台灣關係法》繼續對台軍售，隨後遭中國軍方代表質問，歷來的「香格里拉對話」從未有美國防長提及台灣議題，直嗆「這是談區域安全的論壇，不是干涉他國內政的論壇。」

本屆香山論壇中方顯然有備而來，改變做法主動邀請台灣媒體採訪，栗戰書在致詞時針對台灣問題直言：「台獨分裂勢力及其活動，是台海和平穩定最大的威脅；有的國家在相關問題上，同台灣開啟一系列合作，助長台獨勢力囂張氣焰。」

18日剛結束和馬提斯會晤的魏鳳和在香山論壇上，再次聲明中方反對「域外國家」打著「航行自由的幌子，到南海展示武力、進行挑釁，增加地區緊張」，暗批彭斯4日在華府發表的不友善談話，直斥：「汙衊中方干涉美國內政，對中方內外政策進行無端的指責，嚴重損害兩國關係。中方對此表示強烈的憤慨和堅決的反對。」他並強調：「台灣議題事關中國的主權和領土完整，涉及中國的核心利益」；「在這個問題上反覆挑戰中國的底線，是極其危險的」；「如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，中國軍隊一定會不惜一切代價採取行動。」

栗、魏兩人談話清楚投射出北京對川普政府強烈的怨懟，尤其針對美方近來一連串對台灣的作為，用力畫紅線，引火點應是美方科研艦停靠高雄，並兩度派艦穿越台海，雖然美國軍方宣稱是「經過」，並非「自由航行」，卻主動對媒體透露訊息。由於之前媒體披露美軍計畫11月在南海及台海軍演，更預言美艦穿行台海可能「例行化」，顯然已觸動北京的警鈴。

從《2019財年國防授權法》為美台軍事交流開綠燈之後，川普同意對台軍售3.3億美元，美前軍方官員也倡議廢除美中《八一七公報》，對中方而言，美打「台灣牌」如果不強烈示警，將會演變成多點進擊且將兵臨城下。

在中、美防長會面時，魏鳳和曾向馬提斯表達中國軍隊對台灣、南海等議題維護國家主權的作法堅定不移，盼美方「順應大勢，與中方相向而行」。而馬提斯則認為美中「分歧不是對抗，競爭也不意味著敵對」，希望繼續加強兩軍各層級交往，使雙方關係「沿著正確軌道發展」。

即將登場的「川習會」雖然強碰美國期中選舉和台灣九合一選舉，但當下全球股市重挫，百廢待舉，美、中實在沒必要升高對抗，川普、習近平何不相見一笑泯恩仇。（作者為資深媒體人）

(中國時報)