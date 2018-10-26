法官才能決定什麼是假新聞

2018年10月26日 04:11 中國時報 李念祖

政府各部門質疑假新聞，近來甚囂塵上。什麼是假新聞？更準確的問法該是，什麼是政府眼中的假新聞？政府說是假新聞，未必就是假新聞。可以回顧一下大法官釋字第509號解釋。

這號解釋源於互不相干的兩件聲請，其中都不缺乏有意使用誹謗罪名將批評者繩以刑罰的政府官員。一案的控方是被律師公會公布評鑑為不及格的庭長法官。另一案的自訴人，則是被媒體報導遭立委質詢裝潢官舍公帑用度甚大的某位部長。這兩起案件同樣涉及《刑法》誹謗罪的適用問題，兩案分別由承審法官及當事人聲請大法官解釋《刑法》誹謗罪的規定違憲。

本案解釋認為，《刑法》誹謗罪並未要求被控傳述誹謗事項的被告，必須自行證明其言論內容確屬真實才能免責。大法官說：「行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，即不能以誹謗罪之刑責相繩，亦不得以此項規定而免除檢察官或自訴人於訴訟程序中，依法應負行為人故意毀損他人名譽之舉證責任，或法院發現其為真實之義務。」

依此解釋，誹謗罪雖然為了保護名譽而限制不實言論，但有責任證明被告所述不實而應入罪的人是控方或法院，而不是該由被告證明所述真實。被告但有相當理由確信所言真實，即使未能真正加以證明，仍不為罪。天下之事，不能在法院中確實證明為真、為假者極多，都要證明真實後才能刊載，媒體可以即時報導的消息恐怕所剩無幾。

蘇俊雄大法官的協同意見說：「在社會生活複雜、需求快速資訊的現代生活中，若要求行為人（尤其是新聞媒體）必須確認所發表資訊的真實性，其可能必須付出過高的成本，或因為這項要求而畏於發表言論，產生所謂的寒蟬效果。無論何種情形，都會嚴重影響自由言論所能發揮的功能，違背了憲法保障言論自由的意旨。」

此號解釋之後，法院即判決認定律師評鑑法官是發表意見，無真實與否之可言，無罪定讞。被控誹謗的記者也聲請再審，經法院翻案判決無罪確定。

促成此號解釋的兩個原因案件，在控方官員眼裡，相關報導或許都是不折不扣的假新聞。控告記者報導裝潢花費欠正確的部長，要求記者向法庭證明報導中的花費數額實在。但是除了部長自己，誰又能真的知道裝潢的確實金額呢？難道媒體報導時就是假新聞，因此概不得加以報導嗎？厭惡媒體監督而不惜以訴訟對付媒體的政府官員如此想，大法官卻不以為然。

大法官的解釋給了媒體報導呼吸空間。本案中的記者在揭露立法委員指控的官員就是某部長之前，確實經過實地查訪，有鄰居指認，而且核實了該部為首長編列的裝潢預算，也給予當事人解釋的機會之後，才做出報導。最後法院就依照大法官解釋的原則，改判那位忠實查證的記者無罪。至於裝潢的數字雖然還是只有部長自己清楚，但是即使不能證明數字正確的新聞，也不是假新聞。

控告律師的庭長法官當也是把律師給予不及格評分，看成是誹謗名譽的不實評價。這也可能就是今天某些政府官員口中的假新聞，幸虧大法官解釋，法院的判決才還了律師公道。律師對法官的負面評鑑不是假新聞。

這號解釋教會我們幾件事。第一，政府官員易將批評者言論，不論是提出意見，還是從事報導，都說成不實言論，近期則稱為假新聞，還可將假新聞與國家安全威脅相連結，說法推陳出新。

第二，政府官員會利用法庭追訴，以使媒體噤若寒蟬。怕被扣上假新聞帽子而面臨訴訟的媒體，可能就會選擇不報導，而使得政府躲過原應受到的輿論監督。

第三，最重要的是，什麼是假新聞，不能由受到媒體監督而被報導的政府官員片面決定，政府發動訴訟時，要由中立的法官來決定什麼是假新聞。

現在的主政者沒有理由不了解此中的道理，卻不斷聲言動用公權力對付所謂的假新聞，誠有不知今夕何夕之感。這或許證明了憲法的基本道理：不論是誰執政，都會想要運用手中的權力對付批評者。政府流行大聲指控假新聞，亦不妨作如是觀。（作者為法學教授）

(中國時報)