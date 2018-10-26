美激兩岸內戰 台將萬劫不復

2018年10月26日 04:11 中國時報 傅應川

22日美艦穿越台海，升高了緊張情勢，美國並聲稱將自由航行常態化，顯然這不是單一事件。

對比1996年的台海危機，美國將兩航母艦群派到台海，在距離共軍飛彈射程的範圍外，沒有直接衝突的可能。但本次穿越的美艦，卻兵分兩路，沿台灣本島兩側，由南向北航行。以兩艦穿越海峽，而雷根號航母則航經東部海域。共軍則派艦全程監控，一時戰雲密布，情勢緊張。

這次情況與1996年最大的不同，在於當年陸艦示弱，美艦兵不血刃即解除危機，而其效應則在促使李登輝在大選中大獲全勝；大陸以「江八點」重塑兩岸關係的倡議遭到重挫。本次事件又處敏感時機，下月6日美國期中選舉，而我「九合一選舉」則在24日登場。日前美國總統川普指控，中國介入美國選舉。這次海峽穿越是否是美對台另類的選舉操作？抑或是對當前執政者親美、日政策的回報？但從地緣戰略言，上述的事證也只是戰術性的。

若美艦巡航台海常態化成真，則形同大國博弈，牽動戰略情勢的重大變化才是大事。從「用武」的角度來看，若有不合國際規範的存在，其本質就是一種用武的行為。雖基於「自我防衛」的需要，聯合國憲章亦有「訴諸戰爭權」的成例，尤以在「反恐戰爭」的當下為然。又美國是一個崇尚現實主義的國家，對以武力強迫對手就範視為正當。

美國自911事件後，其對外用兵採行的是「先制性自我防衛」的概念，允許在證據不足，有潛在威脅下出兵。而川普打著「美國第一」的口號，更變本加厲地遂行，意圖以美國的意志取代國際規範，並退出諸如聯合國人權理事會、《伊核協議》等。這些政策都將給戰爭帶來更多機會。

目前中、美關係緊張，美國已視中國為潛在威脅，且在民意中有所反映，這將鼓勵政府對中國施壓，以抑止其快速崛起，因而蹈入所謂的「修昔底德陷阱」。須知中、美皆是核大國，如此的大國之爭有冒核子大戰的風險，亦即雙方交戰之日，就是世界毀滅之時。

為避免人類文明毀於一旦，只有中美雙方「克制」。這次事件得以和平落幕，應是事先採取預防措施的結果。本月18日中美兩防長魏鳳和與馬提斯在新加坡舉行雙邊會談，一致認為應「加強戰略溝通」、「管控安全風險」，俾以增進互信。而兩軍的互信發揮了「克制」作用。

免去一場衝突固然可喜，但沒有達到雙方足以接受的軍力平衡，對抗就不會終止。因為中國仍在快速的崛起中，反轉形勢也只是時間問題，這對川普欲使美國再次偉大，是不能容忍的，阻止中國崛起，是唯一目標。須知中國的崛起因素雖多，最主要的是擁有長期和平穩定的戰略機遇期。而美國則無一日無戰爭。

近期美國強打台灣牌，目的無他，旨在「以台制陸」，挑起兩岸的衝突，重回「內戰」，即可中止中國有利的戰略機遇期，抑止其軍力發展，拉大與美國的軍力差距，穩固美國霸權地位。果真如此，台灣將萬劫不復。（作者為中華戰略學會常務理事）

(中國時報)