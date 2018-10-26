2018年10月26日 04:11 中國時報 戴伯芬

經濟學者用「蛛網理論」來解釋生產期長的商品所面臨的供需失衡現象。農民是依當下市場價格來決定是否投入生產，比如現在蒜價大好，供給無法滿足需求，消費者必須花更高價格購買，農民受價格激勵而搶種，但等到3個月之後收成，供大於求，蒜價雪崩，這個時間差所造成的供需不平等就是市場失控的元凶。

農產品的成長期僅在數月之間，教育的人才養成期更長，一位大學畢業生耗時16年，博士生則需要超過20年。台灣過去放任高等教育市場擴張的結果，為私校創造出超過500億的學歷市場，但是人力市場供需失衡，也造就高等教育「通縮」現象。108學年度有113個博士班招生人數低於1人，37系組博士班招生名額掛零，其中不乏頂尖大學的熱門系所，以台大來看，107學年度博士班招生員額181名，報名人數只有229人，錄取率為44.1%，其中42個系所中有14個組別無人報名，不乏生化科技、環境衛生、電信工程的通訊與信號等應用學門，可以看出高級人才斷層嚴重。

教育部長強調博士班員額控管政策為「重質不重量」，會對於就讀人數、所學專長分布密切注意，未來研究所若連續3年招不到生將令其停招。諷刺的是，108學年度教育部核定碩博士班招生名額有4280人，仍比107學年度增加8個員額，當少子化已成為常識，學生早已自覺放棄文憑，教育部仍後知後覺地要等待3年之後才回收招生員額，放任大學持續虛胖化的結果，只是浪費國家有限的教育資源而已。

鄰近的日、韓同樣面臨高等教育生源不足的問題，日本文部省要求各公立大學依學生人口減少幅度，自行減少各系所招生員額；南韓則是透過評鑑制度強制退場，將大學評鑑分為五等級，最優的第一等級學校可自行決定是否減招，第二級須減少學生員額，但可小於總體生員減幅，第三級需要減少的生員額度須等於總體生員減幅，第四級須要減少大於總體生員減幅的生員，最後一級學校則是兩次評鑑不過，無條件強制退場。

教育部過去擬以系所評鑑作為退場機制，但今年初竟違反《大學法》，放寬大學系所必須接受評鑑的要求，各校花費10年建置的評鑑制度，結果沒有任何學校或系所因評鑑而退場。教育部不願承擔控管學生名額的責任。

勞動市場瞬息萬變，學生決定要不要投入高等教育成為一個高風險的選擇。在教育部不作為的狀況下，學生如同陷入蛛網困境，只能自行承擔市場生產過剩的風險，依個人能力與家庭的社經地位來決定是否要繼續投資高等教育。國家行政怠惰的結果是社會高級人才過剩、國家基礎學科人力斷層，學生則浪擲了他們最美好的青春歲月，落入土中成為無人問津的腐果。

（作者為輔仁大學社會系教授）

(中國時報)