2018年10月26日 04:11 中國時報 主筆室

隨著投票日腳步的接近，各地候選人拚搏得很激烈，公投也有10個提案成案，但是至今參與投開票作業的選務人員還不足。許多人已開始擔心開票作業恐怕出亂，時間延誤倒是事小，讓人疑慮的是中選會主委陳英鈐的立場太偏，開票結果是否會有不公的情事發生。

公投案在提出審核階段，陳英鈐就充分表現了自己挺綠的立場，針對藍營提出的「反空汙」等三案和「以核養綠」案，不斷放話說有上萬份是死人連署，還要對公投領銜人提出刑事告發，後來發現「東奧正名」案也有不少死人連署，陳英鈐卻一句話也沒說。

依法，不論是誰的提案，只要交給戶政單位去核對連署名單，不合規定的就剔除，未達法定連署人數就宣布不成案即可，中選會卻是不斷地針對性放話，對提案人明顯不公。

尤其是技術性封殺「以核養綠」案，中選會刻意拒絕公投領銜人補件，領銜人絕食抗議，並向台北高等行政法院提出假處分，法院裁定應將補提件併入原案處理，等於直接打臉中選會，也使得「以核養綠」的提案能夠成案。若是領銜人不提出行政訴訟，不是讓中選會給黑了嗎？法院裁定後，中選會還說要提抗告。

中選會公親變事主的案例不少，而「與民興訟」也開了中選會成立以來的先例。選舉正事不幹，專幹吹毛求疵、整倒選舉當事人的事，這樣的獨立機關倒是少見。投票日在即，有這樣不公正的中央選務機關，民眾能夠安心嗎？台北高等行政法院的裁定已經說明，陳英鈐根本就不夠資格擔任中選會主委。趁著還沒出亂之前，趕緊下台吧！不要等到選務出軌翻車再來後悔。

(中國時報)