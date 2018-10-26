你們這些大人，麥擱騙啦

2018年10月26日 04:11 中國時報 楊艾俐

22歲的韓國瑜粉絲團小編王律涵初生之犢不畏虎，日前上三立電視台的政論節目，以1人之力迎戰綠營2戰將，面對抹黑，更是以一句「我們長大之後才知道你們這些大人有多噁心！」此話一出點破政客與名嘴的真實嘴臉，頓時成了網路世界最經典的名言。

光是王律涵單身匹馬上親綠媒體三立的評論節目，勇氣就可嘉，不論發言是否有禮貌，大人實在不能等閒看待年輕人。

王律涵講這句話前，高雄市議員講「小孩子可以做錯事，不能做壞事。」當時，我就想，糟了，我們大學畢業22歲時，最氣別人說我們小孩子，那是30幾年前了，現在年輕人資訊發達，口才便給，而且是不實指控，當然小編反唇相譏。

我在大學教書多年，與年輕人多所接觸，雖然常氣他們沒大沒小，對學業不認真，但是教久了，覺得他們自有人生風景線，很值得欣賞，他們有理想，但理想很容易破滅；似堅強，但是帶著柔弱的堅強；要獨立，但常瞻前顧後。這就是成長期的困惑吧！

在年輕人心目中，大人最重要的就是與他們平等對話。他們敢於表達，每人都很個性化，愛恨分明，但是底線是彼此尊重。他們有要求，也不必事事滿足他們（如此會寵壞他們），但是要傾聽，不要誆他們，也不要敷衍他們，開了競選支票，就得兌現。更好的是，他們沒有感情包袱，會自行尋求安慰（微信、PPT、Line），大人能做到的是身教，不是言教；是引導，不是權威。

這幾年，台灣青年失業及22K薪水是最令人頭痛的話題。但這絕不是台灣所獨有的現象。根據OECD組織統計，成員內各國青年（指15到24歲）失業率平均高達16.2%，希臘和西班牙青年失業率甚至飆上50%。

因為對前途的無望，他們也是苦悶、失落、憤怒的一代。怎能不苦悶？不失落？好位子被大人占光了，而且還殷殷戀棧；AI及機器人又要取代人手、人腦，美好未來更難期。結果是全球年輕人對政黨沒有忠誠度，更無固定意識形態，支持度散落在極左、極右、中間，憤怒後就容易支持極左、極右，中間溫和派就少人支持。其實候選人最主要工作應是創造經濟成長，可惜絕大部分政客無法掌握年輕人的需求。

2016年在台灣總統大選裡，第1次投票的129萬「首投族」（20歲以上）約占總投票人口的6.8%，左右了台灣的選舉。民進黨擅長掌握年輕人心理，在黨政軍退出校園後，以非營利組織名義深入校園，（國民黨自己撤退，無話可說），散播天然獨、反中、仇中等思潮。很多軍人驚訝，為何子女旦夕之間就選擇了民進黨，在選舉期間民進黨開出科技島、南向政策、社會住宅等支票，但遲遲無法兌現，今年11月舉行的九合一選舉，民進黨原本的選戰主軸「改革挺下一代」，已悄悄改成「改革不回頭，鬥陣顧台灣」。

顯然民進黨想擁抱下一代，奈何新世代不領情，才悄悄改了主軸，又開始「疼惜台灣」老調重彈。這次投票是考驗年輕人的智慧，大人們不要再誆年輕人了。

(中國時報)