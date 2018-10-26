不願面對的組織出軌真相

2018年10月26日 04:11 中國時報 林昭禎

21日普悠瑪列車在新馬站的驚天一撞，不僅造成超過200人的傷亡，還扯出不少政壇黑幕，從質疑普悠瑪的採購弊端，到怪立委砍預算害醫院傷患收容不足，甚至噓爆候選人捐血作秀等。檢調則將偵辦重點鎖定在沿途不時通報車輛異常且受傷的司機員身上，種種情形令人深感真相並不單純。

首先，針對車速過快，司機員是否因關閉列車自動防護系統（ATP）而釀禍，台鐵本身就說詞反覆，堅稱查無司機員跟任何人通報關閉ATP一事，卻遭內部工會及政院調查小組打臉。因為不論是通聯紀錄，亦或是行政院調查報告均證明，司機員的確有告知調度員。

再者卸責雖不光彩，但若能避免牽扯更多人，或進行組織深層改革，對高層來說或許是代價最小的作法。這起台鐵近27年來最大的意外，真只是「飆速致命、人為疏失」嗎？想想自2015年到2017年，台鐵就發生了1674起行車事故，平均一天1.5件，這當中難道沒有管理上的問題嗎？

正如行政院長賴清德所言，台鐵的檢討常流於抱殘守缺，應進行全面改革，不過這並非將局長換掉就能解決的。台鐵負債千億，如何提供員工好的勞動條件與環境，除了駕駛人力不足，機務、檢修、道班工等統統都缺。雖說行政院已核定今後3年甄補2818人，但士兵未經完整訓練是無法到前線作戰的。顯見主管官員未能切中要害，提出的解方緩不濟急。

為了救台鐵，蔡政府特地在前瞻計畫中撥了422億元拚升級，其中既有南迴電氣化、花東雙軌化，也有設備更新，如電務智慧化及票務系統整合再造。看似大大改變台鐵的運營動能，並期望能藉此逐步公司化，達到翻轉體質的目標，卻忘了這一切必須先從擺脫官僚文化做起。

根據台鐵工會聲明，21日這起事故是標準的「人禍」，由於台鐵近年不斷加開班次，對人員及車輛都造成極大的負荷。然而在究責過程中，長官卻聯合檢調放話，甚至透過媒體披露該司機員有吸毒前科，企圖讓肇禍責任由其一人承擔。這種「榮耀歸高層，有過他人擔」的作法，正是激出內部爆料的原因，以免今日的姑息，反讓自己成為另一起事件的代罪羔羊。

儘管台鐵正處於內外交迫之際，但在釐清出軌真相的同時，請先好好安撫同仁情緒，並提出新戰略，諸如削減離峰班次；回聘健康的退休員工，作為支援人力；加購自動售票機，協助票務員轉型為技術員等，讓新甄補的人力上線前，現職員工有喘息的機會。

卸責並無法讓事情得到改善，台鐵高層唯有打開心防，才能避免錯誤一再發生。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)