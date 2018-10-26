要真相的小蝦米集合了

2018年10月26日 04:11 中國時報 彭蕙仙

台鐵普悠瑪6432次列車翻覆事件發生後，各方消息不斷，包括交通部長吳宏謀一開始即斷定事故是司機員有疏失；台鐵局長鹿潔身表示，司機員關閉自動防護系統（ATP）但沒有通報；甚至法務部長蔡清祥證實尤振仲有吸安紀錄。

種種不利司機員的說法一一傳出，且都是出自高層，外界不免揣測，是否有個力量，想要把所有的責任通通灌壓到司機員尤振仲一個人身上？

然而與此同時，也有另一股反撲的力量出現了。例如台鐵工會指出，台鐵長期人力不足、運量暴增，造成人員疲累、列車過度使用；駕駛協會也批評，駕駛員縮減、二線人員上一線開火車，遇到緊急狀況司機一個人根本無法應付，而致釀禍。

事發當天完整的通聯紀錄流出後，更證實尤振仲一路求助43分鐘，關閉ATP之前有通報等等，重重打臉台鐵及政府官員之前的說法。

據說台鐵不但要嚴查為什麼通聯紀錄會外流，且已下封口令，不准任何內部人員再對外透露訊息。由於鹿潔身已請辭獲准，政府如此作為，看來要保護的恐怕是更高層，甚至避免事故對年底選情不利。

儘管「棄軍保帥」這一招，民進黨過去屢用不爽，喝令大家閉嘴以形成寒蟬效應的策略，蔡政府在最近嚴查假新聞時，也已持續祭出各種動作。然而，整個社會的風向以及氛圍已經改變了，栽贓、恐嚇的招式用老，這回效果恐怕有限。

第一個徵兆是「馬維拉」也拉不動了。普悠瑪事件一發生，就有親綠名嘴及其所屬媒體迅速指出，普悠瑪是馬政府時期採購，還說在馬英九與某日系廠商碰面後，列車標準就放寬了，影射官商勾結是事故原因。不過，這個說法未得到大眾買帳，名嘴還遭到批判，看來其帶風向的能耐大失。日後還要不要透過這樣的管道影響輿論，民進黨高層得好好想想，畢竟信用破產的人再怎麼搖尾效忠，也不管用。

第二個徵兆，陸續出現的各種資訊顯示，這次事故最關鍵的緣由是系統性及制度性的問題；尤振仲個人當然有失誤、有該負責之處，但是高層之前一股腦全都怪到司機員一個人身上的卑劣指控，顯然民眾並不認同。

不知民進黨高層有沒有注意到，這次普悠瑪事件和過去交通事故有一個很大的不同，就是受害家屬及外界並沒有對著司機破口大罵、要求負責等，並非大家認為司機員沒有錯，而是體認到有比司機員個人更深層、更嚴重的問題，必須面對和處理。

民進黨高層想要大家閉嘴，想要快速清理戰場，然而，恐怕難以如願，因為蔡政府面對的不是司機員一個小蝦米，這回，台灣社會的眾小蝦米們已經集合起來了！這個動輒卸責的政府無法逃避，必須負責到底！（作者為資深媒體人）

(中國時報)