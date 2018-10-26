2018年10月26日 04:11 中國時報 彭懷真

勞動部長許銘春22日表示，將公布解釋令，讓此次多達60萬人的首投族在11月24日也能放假投票。已經滿18歲但尚未20歲的朋友可以投公投票，可說是大批年輕人獨特的經驗，彷彿在「轉大人」的過程中，有了首創的成年禮儀式。

《花甲男孩轉大人》在這兩年火紅，在第53屆金鐘獎大放異彩，提名10項，獲獎4項，還得到東京電視獎「海外作品特別賞」的殊榮。「轉大人」一詞，因為盧廣仲的出色演技，更有名了。

今年九合一選舉即將投票，地方選舉在台灣已超過一甲子，選務經驗豐富，早已成熟，原本應該沒什麼大問題，然而選民先領取3到5張選票投了票，還沒結束，又要領公投票。最近「以核養綠」敗部復活，使公投案多達10件，情勢變得很複雜。基層選務工作者的經驗與能力令人憂心。

公投原本就不是選舉的主菜，並未累積豐富的案例足以提醒選務工作者，更欠缺標準作業流程。今年人力需求更為殷切，單單台中市就要3萬3000多位選務人員。各地在招募選務工作人員方面一直不順利，最近各地頻頻向大學生招手，才勉強湊齊選務人員。

這些大學生擔任選務，領到比平常打工高出許多的時薪，卻也承擔重大責任。有些人還未成年，從未投過票，第1次投票就面對複雜多元的選擇。即使剛滿20的大三、大四同學，個個可靠嗎？選前的講習及演練都認真參加並充分了解過程嗎？如果遇到特殊狀況，懂得處理應變嗎？

多達10個公投案顯示台灣民間公民團體的活躍與行動能量，各個努力爭取連署的公民團體當然希望所訴求的公投案能夠通過，因此盡可能派出人力去各開票所監督，如果發現某些公投案的開票過程有些狀況提出異議，是否能被妥善處理呢？

讓我們想像11月24日各投開票所的狀況：公投首投族不知道該如何投票；公投及選舉都是首投者不知道該如何投票；從未投過票的人擔任選務人員；選務人員之中的首投族無法返鄉投票或是要求就近抽空投票；民眾看不懂10種公投案的命題及投票方式而對選務人員詢問；年輕的選務人員因為處理流程不熟悉而被質疑；各候選人派出的監票人員、各公投案推派的監督代表對選務工作者的處理有所不滿等。

簡單說，還未「轉大人」的首投族、還未「轉大人」就擔任選務工作者的年輕朋友，都增加今年大選的變數。

個別的青年轉大人不至於帶來社會動盪，不至於影響政府威信，然而，國內整個公投制度都還像小嬰孩。《公投法》從2004年實施至今，全國性公投僅6案，地方性公投僅5案，處理的經驗有限。今年要讓這個稚嫩的機制一切都順利運作，從這幾個月的紛紛擾擾來看，難以樂觀。（作者為東海大學社工系副教授）

(中國時報)