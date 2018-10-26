桃市議員候選人涉賄 50萬交保

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中國時報
、陳慶居、巫靜婷／綜合報導

桃竹苗地區查賄都有斬獲，桃園市桃園區議員候選人洪春健，涉嫌贈送每包3公斤裝的白米給桃園區有選舉權的選民，檢警調24日傳訊洪男、18名選民及3名證人，認定洪男行賄嫌疑重大諭知50萬元交保，新竹縣北埔鄉彭姓村長候選人與彭姓鄉民代表候選人，涉嫌以價值400元的茶葉禮盒行賄5名村民，檢方25日將2名候選人與3名收賄村民依違反選罷法與刑法投票收賄罪起訴，苗栗也有免費提供遊覽車載送喪家親友。

地檢署指出，57歲洪春健從今年1月起以每包3公斤裝白米行賄，檢方指揮市調處大動作搜索洪男辦公室，傳訊洪男及20多名證人，訊後以涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄之罪嫌重大，50萬元交保，其餘選民則飭回。

贈平安米 洪春健被盯上

根據了解，洪春健頂著台大法律系高學歷頭銜經營電台，過去曾以發便當作服務，近期則改為向民眾贈送平安米，這次代表無黨籍參選桃園區市議員，贈米行為被視為替選舉綁樁、行賄，很早就被調查人員盯上。

由於洪春健過去公開表示力挺楊麗環，楊麗環今年5月也曾專程到洪春健參選服務處成立現場替他打氣，楊麗環當時表示，洪春健每月聯合善心人士捐米濟弱很有愛心，且在國民黨市長初選時力挺不幸落選的她，希望民眾都能大力支持洪春健。

「我和洪春健都是各自選舉」，楊麗環說，她與洪並無關係，「彼此沒有關係也沒有所謂的切割」，一切進入司法程序，就靜待司法調查，她不便多作發言。

送茶葉要求支持 2人被訴

另外，新竹縣彭姓村長候選人現年60歲，與50歲的鄉代候選人雖然都姓彭，但兩人並非親戚，但涉嫌送茶葉要求支持；苗栗縣則為通霄陳姓鎮長候選人涉嫌提供免費遊覽車，載送喪家親友往返火葬場方式行賄，複訊後以10萬元交保。

(中國時報)

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