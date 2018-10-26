細胞療法領頭羊 長聖登錄興櫃

2018年10月26日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

看好細胞療法將為醫學科技帶來大突破，成立2年的長聖生技，近年來積極布局細胞新藥研發領域，未來更盼引領台灣細胞治療產業進入國際市場。而看好此產業發展，長聖生技26日正式登錄興櫃，25日並舉辦興櫃前法說會，吸引許多投資人參加，場面熱絡。

暢談在細胞新藥研發的成果，長聖指出，目前以樹突細胞疫苗（ADCV）治療惡性腦瘤孤兒藥已獲FDA核准、且正申請TFDA二期臨床，若順利，預計明年初可展開臨床試驗。而在幹細胞應用方面，心肌梗塞幹細胞新藥已於今年2月通過FDA IND申請、9月通過TFDA申請；腦中風幹細胞新藥以靜脈注射的部分也在9月通過FDA一期臨床申請。

長聖強調，在衛福部通過《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》及未來將實施《再生醫療製劑管理條例》後，台灣將成為繼日本之後、第2個將免疫治療列為常規治療的國家，也為該公司帶來發展契機。

資本額5.6億元的長聖生技指出，目前已與10多家醫療機構簽定合作意向書，未來將聯手跨入細胞治療市場，其中將以樹突細胞治療惡性腦瘤、胰臟癌、乳癌、肺癌、大腸直腸癌、卵巢癌等列為優先申請方向，通過審核後即可投入治療，預計明年將為公司帶來穩定現金流。

長聖表示，目前位於中科的細胞製劑廠已完成，將作為免疫細胞製劑生產基地，結合前端研發與後端臨床試驗，將在細胞新藥製備上取得領先。未來若《再生醫療製劑管理條例》實施，長聖生技更可望在樹突細胞治療惡性腦瘤、幹細胞治療心肌梗塞、幹細胞治療腦中風其中之一完成臨床二期後，取得5年期的暫時性許可藥證，嘉惠重症病患，也可進行國際授權。

(中國時報)