歐洲通過限塑令 2021禁用吸管

2018年10月26日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

歐洲議會24日以壓倒性多數投票通過限塑法案，歐盟所有成員國禁止使用包括吸管、塑膠餐具等諸多一次性塑膠製品，以遏止塑膠垃圾汙染海洋。法案預計2021年正式實施。

歐洲議會以571票比53票，表決通過這項法案。禁止使用的塑膠製品包括餐具、餐盤、棉花棒、吸管、攪拌棒和氣球桿。這項法案同時呼籲食品與飲料業者減少使用一次性塑膠容器，例如塑膠杯等。

這項限塑法案仍需度過若干程序障礙，但預料可以通過。最快在2021年，吸管和塑膠餐具等一次性塑膠製品就會從歐盟各國市面絕跡。

一名歐洲議會議員說，如果不採取行動，「到了2050年，海洋裡的塑膠垃圾會比魚還多」。負責提案的歐洲議會議員黎斯說，「對我們的海洋、環境和未來世代來說，這是一場勝利」。

這項法案鎖定一些最常見汙染海洋的塑膠製品。清單上列出塑膠餐具和棉花棒等，主要因為這些產品已有替代品，例如紙吸管和硬紙容器。

至於其他還沒有替代品的塑膠製品例如漢堡盒和三明治包裝紙，每個成員國仍必須在2025年前減量25％。

此外，該法案也規範香菸濾嘴等產品，要求香菸製造商於2025年前將濾嘴的塑料減少50％，2030年減少80％。另一目標為2025年前，將塑膠瓶的回收率提高至90%。目前估計每年有800萬噸塑膠垃圾進入海洋。

(中國時報)