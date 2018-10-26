徐耀昌成立總部 徐定禎辦政見會

2018年10月26日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣長候選人徐定禎（左二）。（陳慶居翻攝）

距投票日倒數不到1個月，苗栗縣長候選人徐耀昌25日結合議員及鄉鎮長候選人，在大湖鄉及卓蘭鎮與成立聯合競選總部，凝聚向心力，而徐定禎也陸續成立競選總部，並於晚間辦理小型說明會，闡述自己的重要政見，各自依自己步驟尋求選民支持，逐漸炒熱選情。

徐耀昌25日成立大湖、卓蘭總部，他說，大湖、卓蘭水果遠近馳名，上任後積極行銷農產帶動觀光，明年將在泰安引進兩家五星級飯店，將大湖打造成「花果之鄉，草莓王國」，卓蘭為「浪漫城鄉，水果王國」特色城鎮。

在大湖萬聖宮，有近千名支持者相挺，前縣長傅學鵬、立委徐志榮、鄉長胡娘妹、縣議員徐欽鴻及國民黨籍各候選人拉抬聲勢，氣勢如虹。卓蘭總部則有上千支持者，鎮長詹坤金、縣議員楊恭林及國民黨籍各候選人到場參加，場面盛大。

傅學鵬、徐志榮肯定徐耀昌，從立委到縣長任內一直重視農業發展，關心農民的權益是有目共睹，縣長任內更是深耕精緻農業，帶動觀光與產業升級，懇請鄉親全力支持。徐耀昌則強調，將結合浪漫台3線的計畫，在大湖與卓蘭推動利多農業政策。

而民進黨禮讓的無黨籍頭份市長徐定禎，也密集在各鄉鎮成立競選總部，整合在地勢力。25日列席代表會定期會，晚間馬不停蹄在後龍召開小型說明會，到苗栗出席守望相助宣導，闡述有關國中小免費營養午餐、課後輔導，60歲以上敬老金及客家返鄉一條路等政見。

(中國時報)