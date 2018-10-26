曾宇謙再出輯 詮釋柴可夫斯基

小提琴家曾宇謙。（環球唱片提供）

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中國時報
／台北報導

耗時2年，小提琴家曾宇謙第2張專輯《柴可夫斯基作品輯》將於下月出版，這次重回拿到大獎之處的莫斯科錄音，加上來自俄國的普雷特涅夫指揮俄羅斯國家交響樂團一起合作，曾宇謙手感與靈感雙全都抓在手裡，也讓他的這張柴可夫斯基錄音充滿感染力。

有別於前張製作陣容，這次曾宇謙把場景從德國柏林EBS錄音室轉移到莫斯科，曾宇謙表示，普雷特涅夫的柴科夫斯基非常嚴謹，「序曲速度非常非常慢，醞釀氣氛，最後融合而生的整體感讓我非常震撼。」

曾宇謙表示，這次專輯雖然去年就錄完，但合作的每一個工作夥伴都非常仔細，不但母帶他自己要聽要修，包括指揮、樂團與環球所有工作夥伴，都希望這張專輯盡可能完整，也讓這次的出「輯」格外引人注目。

今年24歲的曾宇謙，3年前在世界級柴科夫斯基國際小提琴大賽獲得銀獎，金獎從缺，成為當年最高榮譽得主。3年來他的演出機會日漸沸騰，也加盟環球音樂並以DG品牌發行專輯，去年推出「夢幻樂章Reverie」，成績斐然，在台灣古典音樂市場創下暢銷缺貨戰績。這次從小品轉主戰場，推出《柴可夫斯基作品輯》，希望可以延續柴可夫斯基國際小提琴大賽得獎的強項，持續朝國際樂壇前進。這個特殊的組合也獲得日本經紀公司青睞，明年3月將會在日本重新合體，一起巡迴。

除了獲奇美基金會贊助名琴使用之外，曾宇謙2018年開始也接下寶島鐘錶的邀約，正式成為品牌形象代言人。寶島鐘錶也為曾宇謙在台灣多場巡演擔任主要贊助商。即日起只要預購曾宇謙首張協奏曲專輯《柴可夫斯基作品輯》首版，都是德國壓製的國際限定版，並贈送曾宇謙專輯紀念版海報一張，正式發行版將於11月上市。

(中國時報)

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