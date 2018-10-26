日爆德國麻疹 我提升旅遊警示

友善列印
中國時報
／台北報導

今年上半年日本遭到麻疹騷擾，下半年德國麻疹的侵襲更嚴重，目前疫情持續上升，最近6周病例數每周超過百例，今年以來已經累計破千例、高達1289例，這是去年總病例數的14倍，疾管署緊急調升日本的德國麻疹旅遊疫情建議等級為第二級警示（Alert）。

日本公布上周共有141例德國麻疹，逾6成病例集中於關東地區，尤其以國人常去的東京都最多，其次為千葉縣、神奈川縣，疾管署副署長莊人祥提醒國人小心防範，尤其孕婦應要特別注意。

因為孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡，尤其在妊娠前3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90％機率受到感染。

莊人祥說，孕婦如需前往日本，出發前先與醫師諮詢確認有無德國麻疹抗體，還有是否適合前往，懷孕20周內的孕婦過去未感染過德國麻疹或未接種過MMR疫苗者，應避免前去流行地區，並應於產後接種MMR疫苗。

目前國內育齡婦女若是經過檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，前往各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑MMR疫苗。

國內一般民眾9成5以上曾經感染或已接種過麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），由於今年上半年國內爆發幾波麻疹疫情，民眾搶打疫苗，藥廠因而進了不少疫苗，只是進貨後疫情逐漸消退，疫苗滯銷，如今日本爆發德國麻疹疫情，剛好國人的需求可以協助去化麻疹疫苗庫存。

(中國時報)

曾宇謙再出輯 詮釋柴可夫斯基

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。