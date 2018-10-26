日爆德國麻疹 我提升旅遊警示

2018年10月26日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

今年上半年日本遭到麻疹騷擾，下半年德國麻疹的侵襲更嚴重，目前疫情持續上升，最近6周病例數每周超過百例，今年以來已經累計破千例、高達1289例，這是去年總病例數的14倍，疾管署緊急調升日本的德國麻疹旅遊疫情建議等級為第二級警示（Alert）。

日本公布上周共有141例德國麻疹，逾6成病例集中於關東地區，尤其以國人常去的東京都最多，其次為千葉縣、神奈川縣，疾管署副署長莊人祥提醒國人小心防範，尤其孕婦應要特別注意。

因為孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡，尤其在妊娠前3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90％機率受到感染。

莊人祥說，孕婦如需前往日本，出發前先與醫師諮詢確認有無德國麻疹抗體，還有是否適合前往，懷孕20周內的孕婦過去未感染過德國麻疹或未接種過MMR疫苗者，應避免前去流行地區，並應於產後接種MMR疫苗。

目前國內育齡婦女若是經過檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，前往各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑MMR疫苗。

國內一般民眾9成5以上曾經感染或已接種過麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），由於今年上半年國內爆發幾波麻疹疫情，民眾搶打疫苗，藥廠因而進了不少疫苗，只是進貨後疫情逐漸消退，疫苗滯銷，如今日本爆發德國麻疹疫情，剛好國人的需求可以協助去化麻疹疫苗庫存。

(中國時報)