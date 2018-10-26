地價稅再交鋒 議員提凍漲

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣地價稅漲近日沸沸揚揚，新竹縣議會多名議員25日連署提案，在議會提出臨時動議討論凍漲地價稅，多名議員要求地政處重新召開地價評議委員會，重新審定公告地價，甚至要求稅捐稽徵局比照去年重新寄送稅單，地政處被迫允諾將在3日內召開地評會，稅捐局則建議民眾先行繳納，未來若有改變會再退稅。

處長說明 新興區增稅額

縣議員張春鳳在臨時動議開始時，要求地政處長魏嘉憲重新說明調整公告地價的依據，魏嘉憲表示，這是秉持社會公平正義、以大數據審視，發現地價偏差造成不均衡，因此由地評會採取合議制通過，公告地價調整後也在今年1月公告。稅捐局長彭惠珠也表示，主要在竹北市的新興區稅額增加較多，之前包含高鐵特區每戶平均繳納地價稅額僅259元、縣二285元，竹北市平均678元，只比尖石544元高，當時竹北6大新興區有2973戶免繳，調整後竹北市平均每戶地價稅額為1026元，依舊較竹東、新埔低。

為了地價稅漲，副議長陳見賢指出，「要調整我都認同」，但是調幅應有一定比例，不能「3天都不吃飯，突然1天要吃30碗」，就像高鐵地區徵收戶，原先擁有1000多坪土地，被徵收後剩下4、500坪，被徵收無法種田，孩子上班薪水一年不到百萬，若要立即買賣土地還要繳納1/3增值稅，地價稅暴漲這麼多，「是要官逼民反嗎？」陳見賢也說，要講公平正義早該要調，「為何等到現在？」等縣府請示中央結束，「縣長也換人了」。

增7、8倍 民眾喊吃不消

縣議員鄭美琴要求地政處立即再度召開地價評議委員會，議員楊敬賜則要求地價稅維持跟去年一樣，他說，有人繳納到去年的7、8倍都有，「沒有反對調，但不能調整這麼多」。

縣長邱鏡淳表示，地價部分是依法行政，對於議員的質詢、提案，站在法律面，他可以扛的，他願意一肩扛起，但是公告地價的調漲必須尊重地政、財政、稅務等相關單位，須請示中央。

(中國時報)

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