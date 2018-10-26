F.I.R.喜迎新主唱Lydia

2018年10月26日 04:11 中國時報 許雅淳 （北京傳真） 報導（北京傳真）

F.I.R.前主唱Faye日前宣布加盟新東家亞神音樂。（羅永銘攝）

F.I.R.昨在北京舉辦記者會，前主唱Faye大方送上花籃祝福。

許雅淳

飛兒樂團（F.I.R.）25日在北京舉辦「全新出發」記者會，團員陳建寧、阿沁一同宣布加入新女主唱韓睿（Lydia），3人先前合作電影《鬥魚》主題曲〈星火 Spark〉，因韓睿替劇中小燕子「Lydia」發聲，就以「Lydia」來稱呼她。F.I.R.前主唱詹雯婷（Faye）昨也大方送花籃祝福。

F.I.R.今年2月爆出Faye被退團，她24日加盟亞神音樂，坦承曾有恨意，對此，阿沁表示與Faye相識20年，「一定會難過的，我太瞭解她，她是說不需要停留在恨裡面，她曾經有點恨，但她根本沒有停留在這裡，她是可以立刻轉身的。」

Faye自有想做音樂

陳建寧表示，F.I.R.在2013年簽給華研國際唱片，但Faye當時想發行個人專輯，沒簽給華研，「她去年發行個人唱片，有自己的經紀人，去年7月我有詢問她來製作新專輯，但她剛好有巡演就無法參與，她有想做的音樂，今年1月時，她就跟華研公司的同事說F.I.R.商演就不要找她。」

陳建寧也澄清私吞2000萬簽約金的不實謠言，「當初Faye沒有簽合約，我們要邀請Faye來唱就要單場給她錢，所以華研先借給我一筆錢，來支付這些表演的費用，也包括阿沁的酬勞。」

Lydia聲音好似水晶

2人和Faye仍保持聯繫，未來也有合作可能，阿沁透露Faye得知他們有新計畫要宣布，主動傳加油訊息給他，他也回覆：「一如往昔地支持妳。」

而22歲的Lydia去年參加酷狗校際音超聯賽獲第2名，被阿沁相中，她來自浙江傳媒音樂學院音樂劇學系，陳建寧形容她的聲音像是水晶，讓人有初生之犢的感覺。F.I.R.預計明年發行新專輯並將展開巡演。

(中國時報)