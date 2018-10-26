周湯豪遊荷蘭駕船又剃髮

2018年10月26日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

周湯豪開心到阿姆斯特丹運河踩點拍照。

周湯豪難得造訪荷蘭，到處觀光拍照留念。

周湯豪繼5月赴上海參加全球三大電音節之一的「EDC」後，日前又受邀到荷蘭，出席世界最大型的電子音樂盛會「阿姆斯特丹音樂節」（ADE），11月初還將前往上海及北京最夯的兩個夜店擔任主秀演出，在電音界發光發熱。

周湯豪難得到荷蘭，一落地就立刻造訪知名的Moco博物館，朝聖他最愛的街頭藝術家Banksy作品，也看見了Banksy近期在藝術界飽受熱議的拍賣作品《Girl with a Balloon》。參觀完博物館，他還在阿姆斯特丹大街上與攝影師即興拍攝塗鴉攝影創作，一圓半日街頭藝術家的夢想。

遇颱風不減興致

他此行也到荷蘭阿姆斯特丹運河踩點，為了犒賞辛苦的工作人員，精心包下一台私人遊艇帶大家同樂，當天又是颳風又是下雨，但天氣絲毫未影響他的興致，被其他船上的乘客認出，他也親切起身打招呼。

有趣的是，遊艇上的荷蘭舵手得知周湯豪的身分後，大方邀請他與工作人員前往私人船屋參觀，舵手當老師，現場教他如何駕駛遊艇，他也開心為大家做一日船長，讓近期工作量爆棚的他直呼過癮，打趣說不如直接留在荷蘭當船長。

他到當地知名理髮咖啡店，大膽地現場預約剪髮，這也是他首次體驗用剃刀剪髮，嘗試出道以來最短髮型，幸好仍不減帥度。

(中國時報)