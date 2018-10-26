2018年10月26日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

謝金燕以歌唱事業為主，今年少見的接演電影。

胡歌以品牌大使的身分參與金馬。

金馬執委會25日公布第55屆金馬獎頒獎典禮首波頒獎嘉賓名單，多位金馬影后一起回娘家力挺金馬，兩岸三地高人氣演員也將現身典禮，包含舒淇、劉嘉玲、張震、桂綸鎂、洪金寶、徐若瑄等10位巨星已應允出席擔任頒獎人，胡歌和謝金燕更是首次參與金馬盛會。

惠英紅上屆以《血觀音》精彩封后，本屆再以《翠絲》角逐最佳女配角，曾連續三屆問鼎影后的桂綸鎂為動畫《幸福路上》擔任配音，該片入圍本屆金馬獎最佳動畫長片，曾7度角逐影后的舒淇，今年的任務還多了金馬創投會議的評審，3位金馬影后絕對吸睛。

張震接連任評審

香港金像獎影后劉嘉玲久未在台灣公開亮相；徐若瑄最新主演《人面魚 紅衣小女孩外傳》在本屆金馬影展舉行世界首映。去年以《老獸》抱走影帝的涂們將重返金馬揭獎。今年亦堪稱張震的影展年，他接連擔任坎城影展、上海電影節評審，主演的《雪暴》也剛獲釜山影展新浪潮獎。曾拿下2座金馬獎的動作大師洪金寶正忙於籌備新片，仍排除萬難參與華語電影圈最大盛事。

胡歌以《琅琊榜》再攀演藝高峰，將以金馬首席襄贊「伯爵大使」的身分首度出席盛會，新片《南方車站的聚會》也備受期待，「姐姐」謝金燕同樣首度出席金馬，她身為台語歌后，暌違大銀幕多年，回歸影壇新作《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》將在典禮前上映。金馬獎頒獎典禮11月17日於國父紀念館舉行。

(中國時報)