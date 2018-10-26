李維維米蘭血拼 為退稅險錯過登機

2018年10月26日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

李維維昨出席長榮航空線上旅展分享搭機經驗。（蘇蔓攝）

長榮航空線上旅展開跑，25日舉辦記者會，不但邀請去年環遊世界得主，李維維也受邀出席，一看到環遊世界得主便趕快去跟握手，而對方也傳授她得獎經驗，建議她早點買機票，就可以抽3次獎。

李維維表示，自己平常買東西都不太刷信用卡，好友看到便建議她可用刷卡累積哩程數換機票，所以她去年搬家時，因需要添購很多家電，便辦了一張聯名卡，沒想到因此累積到一張長榮航空聯名卡的日本來回機票，而她也計畫較有空時，利用那張機票去日本度假。

她說，會選長榮航空是因為航線多，以前也有累積其他航空哩程數，但來不及換點數就過期了，所以才會選擇長榮，因為它全世界都飛，且升等也滿好用。印象中第一次搭商務艙是小時候跟爸媽出國，這幾年跟朋友出國都搭經濟艙，但如果是飛美國等長程旅行就會改搭商務艙。

過海關被緝毒犬包圍

李維維表示，去年搭長榮航空商務艙參加米蘭時尚周，「座位可以躺平，想睡覺空姐會幫忙鋪床，還有睡衣可以換，感覺很像是在家睡覺，搭過一次商務艙就會覺得很棒。」讓她更督促自己努力賺錢。她透露那次在米蘭讓她購物慾望大開，一口氣買了4雙鞋，以及一堆手製玻璃酒杯，後來在機場等退稅時，排很長的隊，讓她差點趕不上飛機，用奔跑的跑到登機門，讓她覺得跑到快斷氣。

她說，自己經常因為工作出國，從來沒有在國外有豔遇，但有一次到澳洲拍廣告，同行有位男模特兒、小男孩與老婆婆，入境時需要填入境表單，結果男模特兒很好心幫忙小男孩與老婆婆代填，沒想到過海關時老婆婆被緝毒犬和警員包圍，後來才知道老婆婆身上帶著種子，被緝毒犬靈敏的嗅覺搜出來，讓她嚇壞。

(中國時報)