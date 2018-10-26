世界視覺日教你護眼SOP

2018年10月26日 04:11 中國時報 報導周長泰

中華民國眼科醫學會與愛爾康藥廠攜手眼科專業組織、衛福部國民健康署以及中華民國愛盲協會，以「不可忽視的四大眼疾」為題，舉辦「愛你眼睛健康」護眼講座。（周長泰攝）

世界視覺日（World Sight Day，WSD）是每年10月串聯全球的護眼宣導活動，旨在致力關注全球可避免的視盲症及視力障礙問題，2018年全球訴求重點為「Eye Care Everywhere」，期望教育人們關心眼睛健康，並尋求專業眼科醫師來保護自己的視力。

為響應2018世界視覺日，中華民國眼科醫學會與愛爾康藥廠今年再度攜手眼科專業組織、衛福部國民健康署以及非營利組織中華民國愛盲協會、台灣全人照顧協會，於中正紀念堂舉辦「愛你眼睛健康」護眼講座。並介紹台灣今年護眼主張─「全民護眼SOP」，呼籲民眾能將縮短近距離用眼時間（Shorten）、走出戶外（Outdoor）以及定期眼睛檢查（Prevention）三大行為守則，落實於平日生活中。

乾眼症有年輕化趨勢

講座以「不可忽視的四大眼疾」為題，邀請到三軍總醫院梁章敏、桃園敏盛賴威廷、台北榮總柯玉潔以及周昱百4位醫師分別就乾眼症、白內障、青光眼、視網膜病變進行分享，吸引逾300位民眾踴躍聆聽，並提出眼疾治療及護眼相關問題，講師們深入淺出介紹眼疾的成因、症狀與治療，讓參與講座民眾收穫滿滿。

三軍總醫院梁章敏醫師指出，正常眼睛表面覆蓋一層淚液層，提供眼睛營養，保護角膜、結膜健康。淚液層由脂質、水液、黏液三層組合而成，任何一層分泌不足或分布不均勻，就會出現乾眼症狀。傳統診斷乾眼症常因表現與其他眼疾症狀類似，不容易判斷，近年來研究發現是瞼板腺功能異常所致，目前的診斷及治療已有長足進步。

過去乾眼症患者以高齡、更年期女性、自體免疫疾病人數居多，近年來有已有年輕化趨勢，長時間緊盯3C螢幕，配戴隱形眼鏡都是提早因素，梁醫師提供擺脫乾眼症5錦囊，包括補充好油、熱敷眼睛、避免長時間用眼、攝取足夠水分、飲食均衡，有效告別乾眼症。

桃園敏盛賴威廷醫師表示，視野清晰與傳統照相機原理相似，角膜、水晶體是鏡頭，有屈光作用，視網膜是底片，呈現清楚圖象，屈光調節能力變差，光線無法成功聚焦，會形成屈光不正的近視、散光及老花問題，看得不清楚。

白內障手術變清晰

水晶體原本清澈透明，隨著年齡增長、高度近視、疾病等因素影響，出現混濁、視力模糊現象，只要影響生活作息，需接受手白內障術治療，及早讓視力回春。

無論白內障手術或人工水晶體設計，已進入科技領先時代，目前手術普遍採用超音波乳化術，傷口小，癒合快，恢復時間短，飛秒雷射科技的加入，讓白內障手術效果更趨「精準」，更能掌握病人術後視力恢復狀況。另外，人工水晶體已進步到有屈光矯正、過濾藍光功能，可以根據個人需求挑選。

白內障年輕化已是不爭事實，高度近視及用眼過度是形成主因，為避免視力提早霧茫茫，賴醫師建議從小就要開始對自己視力健康負責。

台北榮總柯玉潔醫師解釋，青光眼是眼壓長時間對視神經壓迫，造成不可逆傷害的眼疾，初期多半毫無症狀，等到察覺異狀時，視神經已遭破壞，視力可能喪失多達40％，被稱為無聲小偷。有人擔心青光眼會失明，她分析青光眼可以醫治，失明並非必然，及早診斷及長期追蹤治療，是能減緩病情惡化，維持可用視力。

青光眼沒有明顯症狀，常讓人失去防範戒心，建議40歲民眾，每年定期檢查視力，有眼壓高、遺傳性病史及高度近視者更需重視青光眼各項檢查，確診後，務必規律接受治療及遵守醫囑用眼，才能控制病情，延緩惡化。

黃斑部病變盡速就醫

台北榮總周昱百醫師說明，視網膜類似照相機底片構造，經過神經相連傳到大腦，呈現影像。視網膜中央是黃斑部，是視神經及色素最密集地區，視力非常敏銳。隨著年紀老化、生活不良影響，黃斑部因氧化而加速退化，恐有老年性黃斑部病變之虞，不積極治療，是會影響視力品質。

老年性黃斑部有分乾、溼兩類，乾性黃斑部占所有黃斑部的90％，病情惡化比溼性緩和，但也不能掉以輕心，有可能產生新生血管使病情惡化，溼性黃斑部常有出血、水腫、滲漏症狀，使得視力快速下降，應盡速就醫，請眼科醫師仔細檢查及醫治。

視網膜剝離也是視網膜常見的眼睛急症，與高度近視及老化相關，是突然發生，看到閃光，不會感到任何疼痛，但有一大片浮游黑影或視物扭曲變形，唯恐影響視網膜中心而失明，需進行手術治療。

周醫師解釋，視網膜是附著在眼球內壁的一層感光薄膜，影響視力深遠，為維護眼睛健康，必須定期檢查視網膜及控制可能影響視網膜的疾病，才能有效維護視力健康。

現場聽眾提問踴躍，4位醫師強調，視力健康必須從日常生活細節做起，減少看3C時間，睡眠要充足，同時定期做視力檢查，以利早期發現，早期治療，才能擁有好視力。

(中國時報)