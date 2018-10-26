文華Cafe「饗．吃．吧」升級

「野菜迷你盆栽」添入特製酪梨醬的蔬果，模樣可愛吸睛。（台北文華東方酒店提供）

友善列印
中國時報
報導
「香煎鴨肝雞肉捲佐柚子醬」在平日午間、每日晚間都能嘗到。（台北文華東方酒店提供）
愛吃肉的饕客可盡情品嘗單點現做的「慢燉澳洲和牛牛頰」。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店的文華Cafe向來以精緻料理暢快吃為主打，10月起將平日午間、每日晚間的「饗．吃．吧」Buffet菜色全面豪華再升級，像澳洲和牛、鴨肝料理，晚餐還加入有龍蝦、燕窩等奢華食材的迷人佳餚，還有聽古典樂生長、貴族般的生菜，讓挑嘴饕客大快朵頤。

主廚馮俊傑有鑒於餐客更重視健康飲食，斥資高成本打造精品級的有機沙拉吧，賓客能取用各式獲食品安全認證的高級水耕生菜，像是綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣等，都用微生物豆漿液肥施作，完全不噴灑農藥，栽種期間甚至全程讓它們「聆聽」古典音樂，因此有斷纖維、去苦澀、回甘等特性，口感更佳清脆鮮甜；其中「野菜迷你盆栽」以仿真迷你版盆栽設計，令人直呼超可愛。

服務員親送上桌

為了打造更高雅的Buffet，餐桌上有可以無限點用的現做單點菜單，服務人員會貼心將熱騰騰的佳餚直送上桌。午間有海鮮丼飯、香煎鴨肝雞肉捲佐柚子醬、慢燉澳洲和牛牛頰，以及蜂蜜莓果奶酪；晚間則是波士頓龍蝦燉飯、慢燉澳洲和牛牛頰、香煎鴨肝雞肉捲佐柚子醬、機富士蘋果酥餅，甚至有貴婦感十足的燕窩銀耳燉雪梨甜湯，愛養顏美容的饕客不可錯過。

最受歡迎的肥美海鮮也是必吃的佳餚，各式時令海鮮包含了印尼小龍蝦、美國鱈場蟹、台灣黃金蟹、台灣岩螺、馬祖淡菜及泰國熟白蝦等都有，晚間更多了花東九孔鮑。飽餐一頓後，別忘了到琳瑯滿目的繽紛甜點餐檯，這次還新設大小朋友都愛的巧克力噴泉，好吃又好玩。

(中國時報)

世界視覺日教你護眼SOP 楊謹華告白：你讓我相信愛情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。