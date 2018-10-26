空間之間 每件都是藝術品－讓家更優雅 李晶晶獨鍾愛馬仕

名媛李晶晶穿戴愛馬仕逛空間之間展覽，藍黑色府綢棉襯衫3萬6100元，赭黃色縐褶細節格紋羊毛裙9萬3400元，Selena系列黑山羊絨與鱷魚皮過膝長靴13萬4000元，Multiplis Hermes系列Evercolor與Evergrain雙色小牛皮拼接手拿包14萬3200元。（JOJ PHOTO攝）

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李晶晶最愛The CURIOSITES 系列珠寶櫃（客製化家具）1054萬700元，穿戴碳火紅喀什米爾羊絨細羅紋高領毛衣11萬400元，螢光粉紅色H提花織雙面作工喀什米爾羊絨與羊毛混紡（皮革邊飾）圍裹式裙，28萬8700元，Selena 系列胭脂紅山羊絨皮過膝長靴6萬4400元，Clou Medor系列脣膏粉 Villandry小牛皮包31萬4200元。（JOJPHOTO攝）
愛馬仕Orizaba圖紋珍稀刺繡限量款披毯，64萬8700元。（愛馬仕提供）
愛馬仕Equipages d,Hermes 系列 DILIGENCE移動式酒吧，134萬5800元。（愛馬仕提供）
愛馬仕Karumi 系列長凳，98萬7000元。（愛馬仕提供）

名媛李晶晶走訪愛馬仕「空間之間」藝術裝置展，直呼「Amazing」！自家房子也在裝修的她近日著迷於看家具，愛馬仕更是她的首選，看展時獨鍾價格飆破千萬元的「The CURIOSITES系列珠寶櫃」，她笑說，一定要帶媽媽來看，讓媽媽買再傳承給她。

展場像大型遊樂園

李晶晶表示，愛馬仕「空間之間」展出家具每件都是藝術品，細節充滿巧思與經典，除看上珠寶櫃，也很愛融合文化藝術的Orizaba圖紋珍稀刺繡限量款披毯及Equipages d,Hermes系列 DILIGENCE移動式酒吧，列入自己口袋名單，「如果可以，我希望能用愛馬仕妝點整個家，因為家具給人非常舒服還有優雅的感覺。」

品牌魅力Amazing

由於展覽用巨型積木打造整個展區，李晶晶說，女兒一定會很喜歡，很像是一個大型的遊樂園，讓每個走進展場的人，都能感受到愛馬仕迷人之處。她說，在紐約工作時期，選擇家具會以明亮活力為主，現在則是以家為重，會喜歡溫馨的居家佈置。

愛馬仕「空間之間」展期從即日起至11月4日，在BELLAVITA寶麗廣場1樓中庭展出，「想帶好多人來看，真的是太棒的展覽！」李晶晶也說，愛馬仕有種神奇力量，會讓人愛不釋手，從穿上的服裝，到看過的家具，都想擁有，「品牌魅力真的Amazing！」

(中國時報)

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