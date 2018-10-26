夏如芝戴寶璣表 羨煞鐵粉老爸

伊林女星夏如芝佩戴寶璣經典系列Classique Tourbillon Extra-Plat 5367超薄陀飛輪大明火琺瑯腕表。（Breguet提供）

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中國時報
報導陶福媛
1.寶璣Classique經典系列5367超薄陀飛輪大明火琺瑯腕表，42mm的表徑、大明火琺瑯表盤，並搭載品牌最引以為傲的陀飛輪，475萬6000元。（Breguet提供）
2.寶璣Classique經典系列7147大明火琺瑯自動腕表，40mm的表徑、大明火琺瑯表盤，機芯機板飾有日內瓦波紋，69萬4000元。（Breguet提供）
3.寶璣Classique經典系列9088月相仕女腕表，表徑30mm，表圈及表耳鑲嵌66顆圓鑽，採用大明火琺瑯面盤，並有獨立編號及寶璣簽名，92萬5000元。（Breguet提供）

寶璣表（Breguet）於中美鐘表忠孝館內打造的形象店昨日盛大開幕，邀請伊林女星夏如芝出席剪綵，並搶先佩戴寶璣Classique 5367超薄陀飛輪大明火琺瑯腕表，讓表迷收藏家老爸十分羨慕。

夏如芝笑說，她爸爸是寶璣迷，知道她出席品牌活動，口裡說「千萬不要買表給我」，但不知是真話還是暗示，讓她有點傷腦筋。

寶璣Classique 5367超薄陀飛輪大明火琺瑯腕表要價不菲，總價近500萬，外觀看似低調簡約，其實功能和設計都很厲害，42mm的表徑、大明火琺瑯表盤，並搭載品牌最引以為傲的陀飛輪，立刻贏得夏如芝的芳心。她也聽從夏爸爸的建議，買手表千萬不要貪便宜，若經濟許可直接買上寶璣表，這樣才有收藏價值。

寶璣表與中美鐘錶合作打造的寶璣形象概念店即起至11月15日舉辦「寶璣貴賓尊榮表展」，展出四款寶璣經典系列腕表，除了寶璣Classique 5367超薄陀飛輪大明火琺瑯腕表外，還有Classique 7787動力儲存指示月相盈虧顯示腕表、Classique Dame 9088月相仕女腕表、Classique 7147大明火琺瑯自動腕表，將品牌最引以為傲的大明火琺瑯、機刻雕花、貝殼浮雕等製表工藝融入其中，猶如微型藝術品，值得珍藏。

(中國時報)

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