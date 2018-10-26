狼谷競技台霸氣開台 納豆自爆網交心酸史

2018年10月26日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

狼谷娛樂董事長徐培菁。（粘耿豪攝）

藝人陳瑀希（小茉莉）。（粘耿豪攝）

藝人御姊愛。（粘耿豪攝）

狼谷競技台將在10月31日登上MOD 210台，昨（25日）舉辦開台記者會，全新遊戲競技台斥資5億元，網羅徐乃麟、王仁甫、納豆、阿達、安娜李、陳瑀希（小茉莉）、御姊愛等10多位主持人，納豆舅舅侯友宜參選新北市長，有一次郭子乾反串「蘇貞昌」，還大酸他女友太多，怕會影響侯友宜的選情，讓他覺得很尷尬，在記者會現場笑說要捐款2萬元給舅舅侯友宜。

納豆才剛拍完大陸劇《金刀御廚》，記者會上頂著一個光頭造型自豪很像蔣友柏，但身高158.7公分，網友每次知道他身高這麼矮，都「下線」對待，讓他覺得很受傷。主持8年的《電玩快打》節目已於去年收掉，絲毫沒有減少他的主持工作，更與「御姊愛」合作主持《失落練花園》，目前手上共有4個主持工作，讓他月收入持續攀高。

他自爆國中時曾在網交，後來相約見面當天，約定手上拿蘋果西打作為辨識，到約定地點看到拿蘋果西打的女生，跟網路聊天說得完全不一樣，讓他當場想轉頭走人，但後來又覺得不好意思，還是回頭相認，2人去逛士林夜市便回家，之後在網路聊天態度也轉變冷淡。

御姊愛 在網路覓真愛

網紅「御姊愛」也透露，自己靠交友網站找到真愛，男友現在在美國工作，2人遠距離戀愛，平均3個月見面一次。

阿達小時候會玩網公、網婆遊戲，而每次上線玩遊戲他都會誠實說出自己的性別，有一次在網路上認識一個「網婆」，後來才知道對方是男的，在被欺騙幾段感情後，自此上網他也把自己裝扮成「網婆」。女友Lulu不愛打電玩，無法了解電玩的樂趣，現在主持電玩遊戲節目，讓他有「免死金牌」，自此家人問他在幹嘛，他都會回應「在工作」，名正言順打電動。

徐乃麟 跨界主持電競

徐乃麟因早就安排行程到菲律賓，無法到現場，但他也透過視訊與大家見面。他表示，自己平常沒在接觸電競，但小兒子徐廷墉在美國唸書時一直對電競有興趣，曾到舊金山參加全世界電競大賽，也累積不少電競粉絲，這回挑戰跨界主持電競相關節目，節目會邀請藝人挑戰，並把挑戰獎金捐贈給公益團體。

(中國時報)