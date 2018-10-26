iPhone XR預購旺 後市看好

2018年10月26日 04:11 中國時報 陳大任 報導

1. iPhone XR（左）與Pixel 3在同距離作放大拍攝時，後者明顯細節與色彩相對較佳，以數位變焦來說，可媲美雙鏡頭手機。

2. iPhone XR（左）與Pixel 3在人像自拍上來說，Pixel 3更為銳利，iPhone XR就較為柔和。

3. iPhone XR（左）與Pixel 3在逆光中以一般模式拍攝時，iPhone XR的HDR效果比較均衡，但Pixel 3在暗處細節處理卻更佳。

蘋果今（26日）將推出iPhone XR，電信業者透露，較早上市的XS、XS Max銷量較去年同期上市的X成長3成，而XR的買氣更旺，但初期貨量較少，預期貨量充足後，可較iPhone XS系列還多50%。

iPhone XR受惠於窄邊框設計，在與iPhone 8 Plus相仿甚至更小的機身裡，卻能放入更大的6.1吋螢幕，搭配資費後購機價相對親民，電信業者日前舉辦預約活動，結果市場反映熱絡，在首波貨量略少的情況下，可能又會重現排隊等機的現象。

遠傳表示，黑色與白色預購占比高達60%，128GB為最多用戶選用，占一半以上，今天全台門市開賣加碼多項獨家優惠，例如加購1More雙動圈頸掛式藍牙耳機，只要990元；還有業界首推「辦行動裝置險再送首年失竊險」。

台灣之星表示，iPhone XR開放預約不到2天即突破萬件，藍色與黑色最受歡迎，各占比30%，128GB最受青睞。今天全台門市也有加碼，包括精選時尚殼套+保護貼組限時優惠加購價890元，再加300元還可享配件三選一。

(中國時報)