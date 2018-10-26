Pixel 3媲美雙鏡頭手機

2018年10月26日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

搶在上市前，本報取得iPhone XR並邀請「IPPAWARDS」iPhone全球攝影大賽得主Paddy Chao參與第一手實測，加入同為單鏡頭的Google Pixel 3新機來一場「單」挑，以消費者最常會遇到逆光、人像及數位變焦的拍攝情況測試。結果iPhone XR逆光及人像的表現最佳，而Pixel 3更適合表現紋理的影像。

首先是逆光場景中的測試，以人像模式作拍攝時，Paddy認為iPhone XR的HDR效果，對於背景的曝光可作出更有效的平衡，天空的雲、人臉等都可保留細節與陰影，不過Pixel 3在背景過亮時，就會有些許過曝的狀況，但暗處處理較佳，而以一般模式拍攝時，iPhone XR的HDR效果也相當均衡，可惜整體曝光較暗，但Pixel 3同樣在暗處細節處理較佳，整體的色彩及明暗度對比也較強烈，畫面看起來比較銳利。

而在相同的遠距離直接作Zoom In放大拍攝時，iPhone XR明顯在放大後，畫面有模糊掉的狀況，但Pixel 3則可保持銳利及顏色的鮮豔度，Paddy也認為效果不亞於雙鏡頭手機；另外記者也實測自拍的人像效果，iPhone XR自拍鏡頭有稍微自動柔化的膚質功能以外，人與背景的邊緣線融合得相當自然，而Pixel 3則相對較為銳利，頭髮根根分明以外，人在背景中更有突顯感，另外還可作數位變焦，可拍下更多的背景畫面，在拍攝團體照等都更好用。

(中國時報)