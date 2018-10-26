百貨周年慶 業績再飆高

2018年10月26日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

SOGO忠孝館亞洲首賣、全台獨賣LANCOME Happiness Sparkle幸福光芒璀璨蜜粉-聖誕限量版，原價2800元、特價2520元。（SOGO提供）

SOGO復興館獨家首賣ESTEE LAUDER絕對慾望玩色彩妝限量套組，價值1萬8718元、特價1980元，限量50組，1.1折。（SOGO提供）

SOGO台北店11月9日至11日HAPPY GO卡來店禮，呼應狗年，SNOOPY歡聚經典保溫瓶，單筆滿500元免費兌換，限量7萬個。（SOGO提供）

板橋大遠百Dior超完美持久粉底液組，2106元，27日限量30組。（板橋大遠百提供）

SOGO 31周慶記者會昨由董事長黃晴雯（左２）率領一級主管揭示全台108億元業績目標。（SOGO提供）

伊林娛樂王思偉昨領軍走秀，穿SOGO敦化館Ferragamo紅色印花洋裝6萬5900元、DIANAO黑色緞面高跟涼鞋3萬4500元，持Studio黑色提包8萬7900元。（SOGO提供）

百貨周年慶進入高峰。板橋大遠百昨（22）首日出現1位千萬刷手、11位百萬刷手帶動下，業績破7.5億元、較去年增1成，創歷年新高；遠東SOGO 31周年慶11月8日開跑，忠孝館美妝最高27％回饋，復興館美妝下殺1.1折破紀錄，全台7店要衝108億元，較去年增逾1％，目標業績再刷新。

SOGO祭200萬跑車抽獎

SOGO董事長黃晴雯表示，母親節後為周慶6次選品，印DM前1分鐘才拍板，端出亞洲首賣、全台獨家，要做「壓軸的周年慶」。台北店11月8日至19日美妝、家電、精品、珠寶、內衣、寢具都看好，美妝單日單櫃滿6000送700、精品滿2萬送2000，忠孝館和復興館女鞋、運動、內衣和服飾首次門檻降為滿3000送300；3館單筆滿3000元抽東京/大阪雙人4天3夜機加酒之旅，跨館累滿3萬元再抽203萬5000元的Jaguar XE豪華四門跑車。

忠孝館300萬組美妝2.2折起，組數、貨量較去年增2成、獨家多4成；雙11力抗電商光棍節，1720組明星組買1送11，加送SOGO禮券100元。進口內衣國產價，新品5折起；買BOSS男裝送Seiko手表；買GORE-TEX休閒系列單筆滿5000抽極光之旅；珠寶、黃金回饋14％較去年10％好康。床組2.5折起、7000元至1萬元中價位寢具看好；持指定信用卡買iPhone XR最高回饋2700元，等於打9.1折；家用、寢具滿5000天天抽iPhone、首日滿30萬元抽68萬8000元東妮雁鴨被。

遠百限量美妝15分鐘完銷

復興館精品首次有LV男裝和今（26日）開幕的OMEGA加入堅強陣容；Wedding主題婚戒商品更強化，持婚禮護照送香檳等禮；美妝首4日單筆滿3000送AVEDA等千元髮品。家電寢具首6日滿10至20萬送RIMOWA行李箱等禮，滿額贈天數集中、門檻加高、送夢幻好禮；首日買限量30台iPhone XS MAX 256G回饋5000元等於打8.8折；65吋以上電視買大送大。

板橋大遠百周年慶首日一早有上千名消費者排隊，限量化妝品組15分鐘售罄；因鞏固頂級VIP有成，大單主要集中在珠寶、化妝品、寢具、麥森、名表配件； 受惠Apple新機換機潮，且首度推7％回饋，數位3C拔得頭籌成長40％，男裝30％、化妝品16％、精品15％、寢具10％。遠百寶慶店昨首日全館業績成長3％。

(中國時報)