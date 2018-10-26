台日潛水雙姝深池戲水

日本自由潛水國手木下紗佑里Sayuri Kinoshita（右）和台灣自由潛水家陳米希（Missy）雙姝戲水，分別佩戴域峰表的RaiderBathy 120 MemoDepth深度記憶潛水表和Deep Blue潛水表。（Favre-Leuba提供）

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中國時報
報導陶福媛
日本自由潛水國手木下紗佑里Sayuri Kinoshita（右）和台灣自由潛水家米希（Missy）雙姝戲水。（Favre-Leuba提供）
域峰表Raider Bathy 120 MemoDepth深度記憶潛水表，25萬元。（Favre-Leuba提供）

域峰表（Favre-Leuba）日前在台中潛立方發表新款Raider Bathy120 MemoDepth深度記憶潛水表，邀請日本自由潛水國手木下紗佑里和台灣自由潛水美女陳米希（Missy）出席，雙姝佩戴域峰潛水表在深水池中戲水，展現傲人潛水技術和優美泳姿，讓同池體驗潛水的VIP莫不拜倒臣服。

域峰表指出，近來潛水運動相當受歡迎，同時也帶動高價潛水表的市場，今年域峰表新登場的Raider Bathy 120 MemoDepth深度記憶潛水表和Deep Blue潛水表，打破潛水表不能進水的設計，開放式底蓋刻意讓水滲進來，藉此計算潛水深度，但水不會滲入機芯傷害腕表零件，十分神奇。

域峰表（Favre-Leuba）即起至明年2月28日舉辦VIP回餽活動，凡購買腕表即可免費體驗台中潛立方體自由潛水或水肺潛水課程。

(中國時報)

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