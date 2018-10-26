你知道嗎﹖怪奇冷知識正夯

看似漂浮在水面上的鱷魚，水底下其實是用後腿在站立。（怪奇事物所提供）

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中國時報
／台北報導
北極熊的毛其實不是白的，而是透明的，看起來是白色是因為散射光線。（怪奇事物所提供）
很多人用「金魚腦」形容記憶力不好，但其實金魚能記得3個月以前的事。（怪奇事物所提供）

你知道嗎？鱷魚在水裡是用兩隻腳走路，北極熊其實不是白色的，金魚腦的記憶力其實很好。這些有趣好玩的冷知識，到了「怪奇事物所」臉書專頁，變成一張張搞笑逗趣的插畫，挑起讀者的好奇心。成員InHaw表示，挖掘冷知識的最初動機其實是電視節目「百萬大富翁」，「我小時候常陪媽媽看，大學時也曾經很想參加，節目中就常出現很多奇怪有趣的冷知識問題。這些知識雖然不一定有用，卻能挑起好奇心，讓人用新的角度看世界。」

「尿尿21秒」引發討論

一張乍看之下讓人摸不著頭腦的搞笑插畫，加上一段解說文字，2017年成立的「怪奇事物所」以「鱷魚在水裡用雙腳走路」這篇冷知識快速打響名號，臉書、IG分別有18萬和10萬粉絲追蹤。後續舉凡「3公斤以上的哺乳動物尿尿大約都是21秒」、「鋁箔紙用哪一面烤肉沒有差別」等冷知識，不只在網路上引起話題，也帶動許多科學、歷史、社會等不同領域的專業討論。

InHaw表示，像是有些讀者就真的上廁所實測排尿時間，在臉書上回報，想驗證研究結果，也有不同領域的讀者提供新的學術研究互相討論，「怪奇事物所不是要教人知識的地方，因為我們自己也不是專家。我們只是因為好奇，認真查資料，分享給大家，歡迎大家一起來討論，希望知道得更多的人，能不能也來跟我們講？」

愈奇怪愈想要知道

「怪奇事物所」的3位成員Vincent、Jiajia和InHaw，對於看似奇怪、冷僻的知識充滿好奇。InHaw表示，「我們是小時候看《漢聲小百科》、《小牛頓》長大的一輩，如今看到奇怪的東西，也常會一起討論，再上網查資料。」像是美國Reddit網路論壇的「Today I Learned」（今日新知）、大陸的「知乎」、Discovery頻道、《經濟學人》雜誌等都是他們的冷知識來源。

InHaw表示，冷知識不是無用，「知識的產生，就是為了要解釋世界的運行，但若要解釋世界，一定無法用單一領域的知識去理解。雖然我們不一定什麼都懂，但希望這些怪奇有趣的知識，能讓讀者發現世界的不同面貌。」

(中國時報)

〈恭喜恭喜〉原是慶祝抗戰勝利

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