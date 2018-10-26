〈恭喜恭喜〉原是慶祝抗戰勝利

2018年10月26日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

膾炙人口的新年歌曲〈恭喜恭喜〉，其實原本是為慶祝抗戰勝利而做。（尖端出版提供）

每到新年期間大街小巷商家行號播放的〈恭喜恭喜〉，原本其實不是為了恭喜新年？雖然如今這首說了數十次「恭喜」的歌被當作新年歌曲，但其實在1946年這首歌創作時，是為了要慶祝1945年抗戰勝利，作曲者正是〈玫瑰玫瑰我愛你〉的創作者陳歌辛。然而因為歌曲發表時正好也是農曆新年前，久而久之，便真的被當作應景的新年歌曲使用。

不只是〈恭喜恭喜〉，連〈恭喜發財〉原本也不是新年歌曲，而是一部50年代香港電影《酒色財氣》的插曲，講述一群人為了利益而各懷鬼胎，原本「恭喜呀恭喜／發呀發大財」的歌詞，其實是「恭喜呀恭喜／黃金裝滿袋」，後來才演變成如今的新年歌曲。

這些在台灣深入庶民的文化記憶，大家習以為常，背後卻有獨特的文化意涵。臉書粉絲團「每日一冷」主編何昱泓自2012年起收集這些有趣卻不見得為人所知的冷門小知識，由十多名同好輪流撰寫發表，還出版了兩本書《台灣沒說你不知道》和續作，儼然是一部台灣冷知識百科大全。

「每日一冷」主編何昱泓表示，他從小就是好奇寶寶，很愛問問題，也喜歡觀察生活中不起眼的小事，有疑惑時就動手查資料，「小學時，老師某次講了一件事，我大聲嗆老師說『居然連這個也不知道？』沒想到老師很認真的告訴我：並不是你了解的每一件事，別人都一定知道或有義務知道。」

何昱泓表示，這些「冷知識」大家就算不一定要知道，卻都非常有趣，例如他曾經仔細研究「OK超商」原本其實叫「Circle K」，以及「家樂福」名稱其實源自法文的「十字路口」，「我常跟朋友分享這些事，後來決定寫在臉書上，也找來不同領域的同好輪流寫作。」

何昱泓畢業自政大歷史系，他表示，就像是即使歷史有不同的史觀和立場，其實還是可以討論出共識，「立場不同的兩方，有時候會覺得對方的想法不可思議，但其實只是因為沒有機會理解對方的想法。透過這些看似無用的『冷知識』，希望也可以讓更多人認識平時視為理所當然的事物。」

(中國時報)