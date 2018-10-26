2018年10月26日 04:11 中國時報 本報訊

易中天說三國：還原曹操、劉備、孫權、諸葛亮的歷史面目作者／易中天出版社／高寶出版高寶出版提供

暗夜飛行者作者／喬治．馬汀出版社／寂寞出版寂寞出版提供

奴工島：一名蘇州女生在台的東南亞移工觀察筆記作者／姜雯出版社／寶瓶文化

一位來自蘇州的青年，卻關心台灣外籍移工的處境。蘇州女生姜雯在台灣就讀政治大學傳播學碩士班期間，由於自己曾在荷蘭求學，打工時被歐洲人歧視的經驗，關注在台灣的東南亞移工，寫成一本血淚斑斑的報導文學。

例如20歲的莘蒂，沒有足夠的職前訓練，就要硬著頭皮上陣操作沖床機，因而失去了右掌，治療的療程還未結束，仲介、雇主就找上門，逼她簽立和解書。境外漁工帕瓦，過勞工作又遭船長打罵，憤而夥同船員殺害船長，成了轟動一時的海上喋血案主謀。受過高等教育的牧師伊登，因繳不出高額仲介費而失去工作機會，又因「太聰明」而屢屢求職失敗，只能一再問天：我到底做錯了什麼？

姜雯藉由深入田野蹲點，與移工訪談、書信往返，甚至探監，而後帶著一股悲憤，以極具文學性的筆法寫成這本觀察筆記。種種荒謬、不真實的情節，卻是移工無盡的日常。

■易中天說三國：

還原曹操、劉備、孫權、

諸葛亮的歷史面目

作者／易中天

出版社／高寶出版

曹操沒有「挾天子以令諸侯」，是諸葛亮給他扣的大帽子？空城計是杜撰的，諸葛亮其實不善用兵？孫權才是促成三國鼎立的關鍵？關羽的重要性還不如拿下荊州的呂蒙？三國是中國最為人熟知的一段歷史，卻也是誤解最嚴重的一段歷史。這段由於《三國演義》的妙筆生花而家喻戶曉的歷史，其真實面貌究竟如何？

大陸歷史學者易中天是通俗歷史講座的第一人，2013年起展開《易中天中華史》系列寫作計畫，預計出版36卷，陸版《品三國》自2006年出版起暢銷600萬冊，也讓易中天登上好幾年的中國作家富豪榜。

易中天在書中指出，三國的歷史不但比不上之前的啟廢禪讓、西周封建、秦併天下和獨尊儒術，也比不上之後的五胡亂華，更不敢望百家爭鳴之項背。從桃園結義開始的三國，其實代表的是中國人企求聖君、清官、俠客的一場千年之夢。

■暗夜飛行者

作者／喬治．馬汀

出版社／寂寞出版

啟發後來的《冰與火之歌》和《星際大戰》角色，短篇小說集《暗夜飛行者》收錄《冰與火之歌》作者喬治．馬汀的早期成名作，同名小說融合恐怖與科幻，描述科學家與心靈感應者搭乘「夜行者號」前進宇宙深處，這艘船艦卻透露危機，猶如身處太空密室，任憑宰割，將被Netflix改編成影集。

喬治．馬汀1948年生於美國紐澤西貝約恩市。27歲寫下〈萊安娜之歌〉，獲科幻小說界最高成就的雨果獎，此後多次拿下雨果獎、星雲獎，更連連獲得「軌跡雜誌年度最受歡迎小說大獎」肯定，並成為世界奇幻文學獎得主。2011年入選《時代雜誌》百大影響人物。

從科幻入行，喬治．馬汀在橫掃科幻獎項後跨界影視圈，也推出含括小說、漫畫、遊戲形式的「百變王牌」系列。1996年推出《冰與火之歌》後，才正式奠定馬汀成為當今歐美備受推崇的奇幻小說作家的地位。

(中國時報)