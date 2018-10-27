鳳山之夜 5萬陸軍大爆棚 港都韓戰

2018年10月27日 04:10 中國時報 林宏聰 、 曹明正 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜「空戰」數月後，26日晚間在鳳山舉辦首場「陸軍」大造勢，除外縣市韓粉來聲援，在地韓粉也瘋狂相招挺韓，現場至少湧入5萬人相挺，許多人搭捷運、騎機車前往，全場國旗飛揚，有人擠不進去，只能在橋上遠望，喊到眼淚都掉下來，周邊3公里交通為之癱瘓，警方封橋封路3小時應變，連主帥韓國瑜都差一點進不了場。

騎車搭捷運也要趕來 人山人海

韓國瑜原訂晚間7點45分進場，結果因為周邊爆滿，他的座車也塞在路上，遲到15分鐘。韓進場時，熱情民眾瘋狂衝上前要與他握手，穿過重重人牆後，他的雙手已多了好幾道抓痕，上衣也被拉起，群眾更拚命往前擠，一度與警方爆發推擠。

晚會主持人、高雄市農會理事長蕭漢俊當場與群眾約定，既然對手認為韓國瑜沒有陸軍，大家要全力拉票，年底替韓總衝上百萬票；此次問鼎議長寶座的議員許崑源看到爆滿場面，也興奮表示：「豈止陸軍？連野戰部隊都出來了！」

韓國瑜致詞時連續呼喊3聲「偉大的高雄人」，激發現場支持者沸騰情緒，儘管上台致詞時穿插不輪轉的台語，但台下韓粉絲毫不在意，連會場旁的陸橋、圍牆上也擠滿人，「韓國瑜凍蒜」喊聲不絕於耳。

韓國瑜帶領現場民眾高喊「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，他說，高雄這個巨人沉睡太久，只要他選上市長，12月就任，明年2月就親自帶著農民、漁民團體到外面搶訂單。

他痛批，民進黨沒有武功、內功，不用奧步已經不會選舉了，他期待2018年高雄市長選舉非常乾淨、健康，這次全世界都在看，讓高雄市民一起寫下偉大的新頁，向全世界證明高雄是真正的民主聖地，「1瓶礦泉水也能打贏市長選舉」。

韓喊偉大的高雄人 凍蒜聲震天

國民黨立委王金平、黃昭順、陳宜民、蔣萬安、王育敏、柯志恩、江啟臣等人都到場見證基層熱度，連台中市長候選人盧秀燕團隊及台中、嘉義議員候選人也到場搶沾韓潮人氣，顯見韓國瑜強大的外溢效應。

對手陳其邁則捨棄正面對決打法，26日連上2場政論節目，改用空軍迎戰韓國瑜陸軍集結，但也預告要回防巷戰，27日將在原本的鳥松後援會成立「市民廣場」，提供更大場地讓支持者聚會凝聚向心力，期望固守鐵票。

(中國時報)