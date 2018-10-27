4政治文件基礎 妥善處理台灣問題 習安會融冰 陸日走向協調新時代

2018年10月27日 01:16 中國時報 陳柏廷 、 黃菁菁 ／北京東京連線報導 ／北京東京連線報導

大陸國家主席習近平昨日會見日本首相安倍晉三。習近平表示，當前中日關係重回正常軌道，雙方要踐行「互為合作夥伴，互不構成威脅」的政治共識；強調要在《中日和平友好條約》等四個政治文件基礎上，妥善處理台灣、歷史等敏感問題。安倍則回應，希望開啟「化競爭為協調的日中新時代」，與大陸攜手，為國際和地區和平和維護自由貿易作出貢獻。

互為合作夥伴 互不構成威脅

中日關係自2012年9月日本政府宣布將釣魚台列嶼國有化後就急速惡化，除了出席國際會議外，這是日本首相時隔7年的訪中。26日習安兩人在北京釣魚台迎賓館舉行近1個半小時的高峰會談。

雙方同意在安保和經濟領域，從競爭走向協調，將日中關係推向新時代，還確認了今後將透過在東南亞等第3國援助開發來強化兩國關係。安倍還邀請習近平明年訪日出席在大阪舉辦的G20峰會，他強調，「希望持續高層互訪，使日中關係進一步發展。」

習近平指出，今年是《中日和平友好條約》締結40周年。兩國老一輩領導人締結和平友好條約，以法律形式確定兩國持久和平友好大方向，「為雙方開展互利合作、謀求共同發展以及妥善處理歷史、台灣等敏感問題提供了堅實遵循和保障。」

習近平強調，當前兩國關係重回正常軌道，重現積極勢頭，值得雙方共同珍惜。雙方要遵循「中日四個政治文件」確立的各項原則，推動陸日關係朝向新發展；要按照「中日四個政治文件」和雙方已達成的共識行事，建設性處理矛盾分歧，維護好兩國關係健康發展的政治基礎。

安保經濟合作 強化兩國關係

習近平還表明，「中日關係長期且健全、穩定的發展，不但符合兩國國民的利益，也符合亞太地區和國際社會的期待」、「不要錯過此機會，開啟中日的新歷史吧」。

安倍則回應，希望通過此訪，「雙方能夠開啟化競爭為協調的日中關係新時代。」兩國應按照互利合作、互不構成威脅精神，根據四個政治文件確認的共識推進雙邊關係，並為國際和地區和平和維護自由貿易作出貢獻。

習近平夫婦26日晚間還主辦晚餐會宴請安倍夫婦，這是自2007年前首相福田康夫訪中以來，大陸國家主席首次邀日本首相參加晚餐會。據日本外務省說法，安倍已表明願意明年再訪大陸。

(中國時報)