供應商控黃偉哲 拿2.7億喬事

2018年10月27日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立委吳志揚（左起）、江啟臣、曾銘宗26日舉行記者會，指控民進黨台南市長候選人黃偉哲收賄、關說，為大創違法拿錢喬事，前後收賄2億7千萬。（陳信翰攝）

國民黨立法院黨團26日舉行記者會，播放大創供應商億豐富總經理葉啟中的陳情控訴影片。（國民黨立院黨團提供）

民進黨台南市長候選人黃偉哲涉嫌為大創關說收賄案又有新發展！在無黨籍台南市長候選人蘇煥智等指控並提告黃偉哲貪汙、受賄、詐欺後，大創供應商億豐富的負責人葉啟中，於26日透過訪談的影片，隔海指控黃偉哲收賄2億7千多萬元，並為大創違法喬事。

國民黨立院黨團三長江啟臣、曾銘宗、吳志揚舉行的記者中，葉啟中透過影片指出，當初他受日本大創的委託，找到黃偉哲，協助處理大創遭主管機關稽查的問題，他並證實，黃偉哲拿錢喬事。

指黃指點 進2千噸核食

葉啟中表示，黃前後共收賄款2億7千多萬元，其中部分賄款，甚至是由葉本人拿支票到黃偉哲立法院辦公室，部分時候黃本人也在場。黃偉哲除了透過立委辦公室召開協調會為大創關說外，也會親自要求經濟部相關機關配合辦理。

葉啟中還在影片中控訴，大創由於自日本核災地區進口食品，遭經濟部查獲並禁止進口，黃偉哲辦公室出面協調經濟部國貿局及關務署等機關，教導大創以「倒填日期」等方式，在被經濟部禁止進口之後仍進口數以百計的貨櫃，大約2000多噸的核災地區食品，傷害台灣人民的健康。

偵辦拖延 原告變被告

葉啟中委任的律師葉慶元也指出，本案葉啟中指證歷歷，並有和黃偉哲辦公室聯繫的Line簡訊截圖、支票票號資訊等重要證物，均早已提交地檢署，但本案提出告訴至今已經約8個月，但是迄今沒有實質進展。

葉慶元強調，本案原本是台北地檢署收案偵辦，但是移轉給新北地檢署；但是25日跟新北地檢署聯繫，發現本案不但已經被重新移轉給台北地檢署偵辦，而且葉啟中還變成被告，實在令人對司法失去信心。

律師陳情 盼檢速調查

葉慶元表示，葉啟中對於司法救濟感到絕望，才決定透過錄製影音檔隔海控訴，希望台北地檢署儘速調查黃偉哲這些重大違法情事，不要成為執政黨候選人的「護法」。

國民黨團總召江啟臣質疑，受害者已經提告許久，檢方卻遲遲沒有進一步偵辦作為，根據相關法律，受賄罪本刑5年在以上，《選罷法》也明文規定，觸犯貪汙罪者不得參選，呼籲檢方盡速偵辦調查，或許能還給當事人清白或究辦，確保乾淨的選風。

(中國時報)