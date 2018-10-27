黃陣營反控藍 淪詐騙集團打手

2018年10月27日 04:10 中國時報 洪榮志 、 張孝義 ／綜合報導 ／綜合報導

針對國民黨再提「大創案」，民進黨台南市長候選人黃偉哲陣營表示，億豐富公司總經理葉啟中因涉嫌多起詐欺案件，遭台北地檢署通緝且目前逃亡中。國民黨竟墮落到以詐欺嫌犯的不實指控，企圖干涉司法，藉抹黑黃偉哲以拉抬選情，「難道國民黨已成為詐騙集團的打手？」

黃偉哲說，基本上大創案是老案，選舉過後就不見；選舉到了，案子跑出來，人也跑出來。國民黨意圖挽救低靡選情，干預司法偵辦的意圖十分明顯，但立委開記者會影響司法偵辦的進度、速度跟深度、廣度，「這不是干預司法，什麼叫干預司法？」

黃偉哲競選總部發言人邱莉莉也表示，今年3月間黃偉哲已對葉啟中提出誹謗等刑事告訴，但開庭期間，葉啟中均未出庭。經查，對方因涉嫌多起詐欺案件，遭台北地檢署通緝在案。

邱莉莉強調，黃偉哲光明磊落，絕對禁得起檢驗；葉啟中涉及誹謗等事證，早已全數交給檢調，由司法釐清真相。國民黨立委召開記者會企圖影響偵辦中的案件，干預司法以拉抬選情的企圖十分不可取。

對於藍委呼籲檢方應儘速偵辦，台北地檢署表示，葉啟中與黃偉哲國會辦公室主任曾碧珠的互控案，今年9月及10月才「回」到台北地檢署，北檢剛完成分案，檢察官仍在閱卷了解，尚未進行實體偵查作為。

據悉，葉啟中先於2月間向新北地檢署控告曾碧珠詐欺與偽造文書，3月間，曾反控葉誹謗及詐欺，提告後發現「告錯了」，於是轉向新北地檢署提告，北檢於是將案件移轉新北檢。

不過，新北檢認為北檢有管轄權，於是報請高檢署又將案件移轉回北檢，另件葉啟中的控告案也因當事人相同，移轉北檢偵辦。由於2件案子分別在9月及10月才「回」到北檢，所以還沒有實際的偵查作為。

(中國時報)