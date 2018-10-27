質疑他人詐欺 無法自證清白

2018年10月27日 04:10 中國時報 季節

民進黨台南市長候選人黃偉哲涉嫌大創收賄關說案，面對當事人葉啟中親上火線，隔海控訴黃偉哲收賄2億7千萬。但黃陣營卻避重就輕，僅回應葉涉詐欺案件逃亡中，反批國民黨成了詐騙集團的打手；縱使葉啟中真有案在身，也不等於他的相關指控是假，黃偉哲若想自證清白，還是針對關鍵控訴逐一回應吧！

回到本案來看，今年2、3月時，面對當時葉啟中的指控，黃偉哲已坦承確實有幫大創開過協調會，但金錢糾紛是葉啟中與助理之間的事，與黃偉哲本人無關。發文召開協調會的時任黃辦主任曾碧珠也做出切割，和葉啟中存有私人借貸關係，但和黃偉哲與國會辦公室無關。

根據葉啟中指控，經黃偉哲辦公室指點大創竄改進口文件，黃陣營因此收取支票，並強迫葉擔任總經理的億豐富公司，用高價購買曾碧珠公司的低價洋酒，且將低價值房子高價賣給葉。這都是所謂「私人借貸」？黃偉哲本人完全不知情，也未涉入金錢糾葛？

儘管黃偉哲的競選發言人邱莉莉說，葉啟中誹謗等相關事證早已全數交由司法釐清真相，但這不等於黃偉哲陣營就不能或不必對選民交代清楚。

「偵查不公開」原則是為了保障被告與當事人的名譽，約束檢察官與律師對外發言，但黃偉哲作為被控訴的一方，如果真的證明自己清白，當然有權力主動向外界說明真相，尤其身為一位候選人更有義務說分明，而不是僅一味地想削弱「控方」的公信力。

畢竟一個月後就要選舉了，《刑事訴訟法》也規定在維護公共利益前提下，偵查內容可公開，候選人是否有收賄當然是重大公共利益問題，黃偉哲有必要在選前向選民說明他在大創案上的角色，不要只想模糊焦點。

(中國時報)