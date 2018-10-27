楊文科支持度 首勝徐欣瑩

2018年10月27日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

如果明天投票新竹縣長候選人支持度及看好度

泛藍整合奏效，根據艾普羅民調顯示，國民黨新竹縣長候選人楊文科在「如果明天就是投票日」選項中，以27.5％支持度，超過民國黨候選人徐欣瑩24.8％、民進黨候選人鄭朝方10.2％；進一步交叉分析，楊文科與徐欣瑩在大票倉竹北更幾乎戰成平手，顯示藍營已擺脫過去混沌不明的選情，大團結氣勢成形。

如果明天就投票，楊文科獲得27.5％占比最高，依序是徐欣瑩24.8％、鄭朝方10.2％及無黨籍葉芳棟0.6％。這也是在過去所有民調中，楊文科首次超越徐欣瑩，顯見國民黨從社區固本會報、客廳會深入民間的選戰打法開花結果。

另外，在如果明天就是投票日，會支持哪一個政黨或無黨籍的縣長人選選項中，國民黨推出的楊文科獲得30.2％支持度，依次為民國黨的徐欣瑩25.3％、民進黨的鄭朝方10.6％、無黨籍的葉芳棟2.4％，顯示新竹縣版圖仍是藍大於綠，其他政黨想要翻盤，仍須一番苦戰。

在比較看好哪一位候選人當選縣長選項中，徐欣瑩拿下32.4％的看好度，楊文科以25.1％緊追在後，鄭朝方8.0％排第3，葉芳棟知名度最低僅0.7％。

本次民調楊文科囊括57.6％泛藍支持，超越徐欣瑩的20.6％，但徐欣瑩泛綠支持度高達36.3％，甚至超過民進黨籍鄭朝方的35.7％，中立選民方面，徐欣瑩則獲得25.8％支持度，占比最高。

民調顯示，楊文科與徐欣瑩在大票倉竹北、湖口地區幾乎戰成平手，甚至在民國黨、民進黨疏於耕耘的寶山、北埔、峨眉、橫山、芎林、尖石，楊文科民調數據遙遙領先，顯示泛藍在立委林為洲歸隊後已有效整合，代表正藍軍的楊文科得以共主之姿出戰。

本次艾普羅民調調查時間為10月21日至22日，以電話後2碼電腦隨機抽樣，由人員電話訪問，有效樣本為1081人，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

(中國時報)